Amerykańska sieć Bed Bath & Beyond ogłasza upadłość

Amerykańska sieć Bed Bath & Beyond złożyła wniosek o upadłość. Sprzedawca meblowy nie zdołał zabezpieczyć środków, by utrzymać się na powierzchni i rozpoczął sprzedaż likwidacyjną - podał Reuters.

Bed Bath & Beyond zyskał popularność i stał się kultowy w latach 90. i na początku XXI wieku. Jak wskazał portal stacji CNN, wydawało się, że w amerykańskiej sieci można kupić praktycznie wszystko, co jest potrzebne do domu. Było to miejsce zakupów szczególnie popularne wśród młodych par dokonujących rejestracji prezentów przed ślubem lub planujących narodziny dziecka - wskazała Agencja Reutera.

Wyjaśniła przy tym, że w ostatnich latach sieć odnotowała spadek popytu, a strategia polegająca na sprzedaży większej liczby markowych produktów okazała się klapą.

Bed Bath & Beyond ogłasza upadłość

Agencja dodała, że zeszłoroczne działania - porzucenie błędnej strategii i wprowadzenie większej liczby rozpoznawalnych przez kupujących marek krajowych - nie przyniosły rezultatów. Firma odnotowała stratę w wysokości około 393 milionów dolarów po spadku sprzedaży o 33 procent w kwartale kończącym się 26 listopada.

The Union - detalista z siedzibą w New Jersey - złożył wniosek o upadłość w sądzie okręgu New Jersey. Podał, że według szacunków aktywa, jak i pasywa znajdują się w przedziale od 1 do 10 miliardów dolarów - wynika z akt sądowych.

Chociaż Bed Bath & Beyond rozpoczął sprzedaż likwidacyjną, to zamierza wykorzystać postępowanie na podstawie tak zwanego Rozdziału 11. (Chapter 11), by przeprowadzić ograniczoną sprzedaż i marketing dla niektórych lub wszystkich swoich aktywów - podał Reuters za oświadczeniem.

Firma dodała, że jej sklepy i strony internetowe 360 Bed Bath & Beyond i 120 buybuy BABY będą działać i nadal obsługiwać klientów, gdy rozpocznie się zamykanie punktów sprzedaży detalicznej.

Agencja Reutera przypomniała, że jeszcze w styczniu firma wyrażała poważne wątpliwości, czy jest zdolna do kontynuowania działalności. Było to zaledwie kilka miesięcy po tym, jak ogłosiła otrzymanie ponad 500 milionów dolarów nowego finansowania, a także redukcję zatrudnienia i zamknięcie 150 sklepów.

W lutym detalista planował zebrać około 1 miliarda dolarów poprzez ofertę akcji, aby uniknąć bankructwa. Firma była w stanie zebrać zaledwie 360 milionów dolarów, co pomogło w spłacie niespłaconych pożyczek i odsetek za obligacje senioralne.

Jednak Bed Bath & Beyond rozwiązało umowę pod koniec marca i ogłosiło plany sprzedaży swoich akcji o wartości 300 milionów dolarów. Sieć ostrzegła, że może być zmuszona do ogłoszenia upadłości, jeśli nie będzie w stanie zabezpieczyć funduszy.

