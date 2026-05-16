Beckhamowie podwoili majątek. Piłkarz pobił rekord

Brooklyn Beckham na archiwalnych nagraniach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: BAKOUNINE/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Majątek pary jest szacowany na 1,185 mld funtów. Skok o ponad pół miliona wynika przede wszystkim z inwestycji byłego kapitana Anglików w ostatnich latach w amerykański klub piłkarski Inter Miami. Jego gwiazdą jest Argentyńczyk Lionel Messi, który przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Zyski marki Victorii

Wkład w finansowy sukces rodziny ma także działalność żony Victorii, byłej gwiazdy zespołu Spice Girls, której modowa marka wreszcie przynosi dochody. Założona w 2008 roku odnotowywała przez wiele lat straty, ale w 2025 odnotowała obroty rzędu ponad 100 mln funtów. 51-letni Beckham, który w 2025 r. otrzymał tytuł szlachecki na zamku Windsor, jest znany nie tylko z inwestycji w branży sportowej i modowej, ale i działalności charytatywnej rozpoczętej w trakcie kariery piłkarskiej. Już wtedy wspierał szereg organizacji charytatywnych, m.in. od 2005 r. jest Ambasadorem Dobrej Woli przy UNICEF. W 2024 r. został mianowany ambasadorem King’s Foundation, organizacji charytatywnej o charakterze edukacyjnym, założonej przez księcia Karola - obecnie króla, w 1990 roku.

Kariera sportowa Beckhama

Beckham debiutował w Premier League w barwach Manchesteru United w 1995 roku i był członkiem drużyny, która odniosła zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów w 1999 r, pokonując Bayern Monachium. W sumie w barwach MU wystąpił w 394 meczach i strzelił 85 goli. Później grał w Realu Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain. Rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, co daje mu trzecie miejsce w historycznym zestawieniu, 59 razy był jej kapitanem. W 2013 r. ogłosił zakończenie kariery sportowej.

OGLĄDAJ: "Takie rzeczy tylko na urodzinach TVN24"