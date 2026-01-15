Logo TVN24
Ze świata

Producent popularnej zabawki oskarżany o łamamie praw pracowniczych

shutterstock_2660932503
Labubu i Lafufu. Kontrabanda za niemal trzy miliony złotych
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Producent bijących rekordy popularności zabawek Labubu ma dopuszczać się łamania praw swoich zatrudnionych, w tym zmuszania do pracy w nadmiernym wymiarze godzin, podpisywania pustych lub niekompletnych umów i niezapewniania płatnych urlopów - twierdzi amerykańska organizacja pozarządowa China Labor Watch (CLW).

Jak przekazała BBC, organizacja miała znaleźć dowody na wykorzystywanie pracowników w chińskiej fabryce w prowincji Guangdong, gdzie produkowane są Labubu - Shunija Toys. Zabawka w postaci puszystego stworka z dużymi zębami należy do chińskiego giganta ryzrywkowego Pop Mart, a Shunija Toys to jego podwykonawca. W swoim raporcie CLW poinformowało, że przeprowadziło 51 rozmów z osobami zatrudnionymi fabryce i omówili kwestie rekrutacji, umów i warunków pracy.

16-latkowie pracujący jak dorośli

Fabryka ma być "głównym zakładem produkcyjnym" Labubu i zatrudnia ponad 4,5 tysiąca osób. W zakładzie nie stwierdzono, by pracowały dzieci, jednak zatrudniano 16-letnich pracowników, którzy podlegali takim samym warunkom, jak dorośli. Nie byli objęci specjalną opieką, która jest wymagana według chińskiego prawa. Jednocześnie CLW zwróciła uwagę, że kierownictwo nielegalnie zmuszało pracowników do brania nadgodzin, stosowało niejasne praktyki w tworzeniu umów, nie zapewniało szkoleń ani nie dbało o bezpieczeństwo pracowników.

Organizacja wezwała Pop Mart do podjęcia "natychmiastowych działań" w celu rozwiązania problemów w łańcuchu dostaw, związanych z prawami pracownika. Podkreśliła, że koncern powinien zagwarantować rekompensaty dla poszkodowanych pracowników i zadbać o to, by jej linia produkcyjna była zgodna z chińskim prawem pracy i międzynarodowymi standardami.

shutterstock_1774658300
Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Anna Bielecka
Zabawki (zdj. ilustracyjne)
"Niebezpieczne" zabawki znikną z rynku. Bruksela zaostrza przepisy
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"

Pop Mart: "przeprowadzamy audyty"

Fabryki, które są tzw. producentami oryginalnego sprzętu, wytwarzają produkty zgodnie z cenami i harmonogramami ustalonymi przez klienta. "W rezultacie warunki pracy są ściśle uzależnione od praktyk zaopatrzeniowych marek" - oceniła CLW.

Pop Mart odpowiedział, że docenia szczegóły zawarte w raporcie i "stanowczo" zażąda od firm produkujących zabawki poprawy praktyk, jeśli zarzuty okażą się prawdziwe. Jak zapewnił, regularnie przeprowadza audyty swoich dostawców, w tym organizuje corocznie niezależne przeglądy, za które odpowiadają międzynarodowi inspektorzy.

Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"

Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"

Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów

Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów

Światowy szał na Labubu

Labubu to zabawka oparta na postaci stworzonej w 2015 r. przez hongkońsko-holenderskiego projektanta Kasinga Lunga, występującej w opowieści "The Monsters". Ogromną, globalną, popularność zdobyła 10 lat później, kiedy zaczęła być promowana jako modny dodatek do torebek przez sławne osoby, jak Kim Kardashian czy Lisa z zespołu Blackpink. Fascynację pluszowym stworem napędza fakt, że kupuje się go w opakowaniach typu "blind box", bez wiedzy jaki konkretny model znajduje się w środku. Niektóre warianty osiągają ceny przekraczające setki tysięcy dolarów, a na rynku krążą dziesiątki podróbek.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ChinyPrawa człowieka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica