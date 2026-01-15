Producent popularnej zabawki oskarżany o łamamie praw pracowniczych

Labubu i Lafufu. Kontrabanda za niemal trzy miliony złotych Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Jak przekazała BBC, organizacja miała znaleźć dowody na wykorzystywanie pracowników w chińskiej fabryce w prowincji Guangdong, gdzie produkowane są Labubu - Shunija Toys. Zabawka w postaci puszystego stworka z dużymi zębami należy do chińskiego giganta ryzrywkowego Pop Mart, a Shunija Toys to jego podwykonawca. W swoim raporcie CLW poinformowało, że przeprowadziło 51 rozmów z osobami zatrudnionymi fabryce i omówili kwestie rekrutacji, umów i warunków pracy.

16-latkowie pracujący jak dorośli

Fabryka ma być "głównym zakładem produkcyjnym" Labubu i zatrudnia ponad 4,5 tysiąca osób. W zakładzie nie stwierdzono, by pracowały dzieci, jednak zatrudniano 16-letnich pracowników, którzy podlegali takim samym warunkom, jak dorośli. Nie byli objęci specjalną opieką, która jest wymagana według chińskiego prawa. Jednocześnie CLW zwróciła uwagę, że kierownictwo nielegalnie zmuszało pracowników do brania nadgodzin, stosowało niejasne praktyki w tworzeniu umów, nie zapewniało szkoleń ani nie dbało o bezpieczeństwo pracowników.

Organizacja wezwała Pop Mart do podjęcia "natychmiastowych działań" w celu rozwiązania problemów w łańcuchu dostaw, związanych z prawami pracownika. Podkreśliła, że koncern powinien zagwarantować rekompensaty dla poszkodowanych pracowników i zadbać o to, by jej linia produkcyjna była zgodna z chińskim prawem pracy i międzynarodowymi standardami.

Pop Mart: "przeprowadzamy audyty"

Fabryki, które są tzw. producentami oryginalnego sprzętu, wytwarzają produkty zgodnie z cenami i harmonogramami ustalonymi przez klienta. "W rezultacie warunki pracy są ściśle uzależnione od praktyk zaopatrzeniowych marek" - oceniła CLW.

Pop Mart odpowiedział, że docenia szczegóły zawarte w raporcie i "stanowczo" zażąda od firm produkujących zabawki poprawy praktyk, jeśli zarzuty okażą się prawdziwe. Jak zapewnił, regularnie przeprowadza audyty swoich dostawców, w tym organizuje corocznie niezależne przeglądy, za które odpowiadają międzynarodowi inspektorzy.

Światowy szał na Labubu

Labubu to zabawka oparta na postaci stworzonej w 2015 r. przez hongkońsko-holenderskiego projektanta Kasinga Lunga, występującej w opowieści "The Monsters". Ogromną, globalną, popularność zdobyła 10 lat później, kiedy zaczęła być promowana jako modny dodatek do torebek przez sławne osoby, jak Kim Kardashian czy Lisa z zespołu Blackpink. Fascynację pluszowym stworem napędza fakt, że kupuje się go w opakowaniach typu "blind box", bez wiedzy jaki konkretny model znajduje się w środku. Niektóre warianty osiągają ceny przekraczające setki tysięcy dolarów, a na rynku krążą dziesiątki podróbek.

