Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Bart De Wever: wszyscy będziemy odpowiedzialni, jeśli coś pójdzie nie tak

Bart De Wever (na zdęciu drugi z lewej)
Von der Leyen: groźby ze strony Rosji wymagają zdecydowanej odpowiedzi
Źródło: Reuters/TVN24 BiS
Premier Belgii Bart De Wever zadeklarował gotowość do wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji, ale zastrzegł, że jest jeszcze wiele nierozstrzygniętych kwestii. Zaznaczył, iż Belgia oczekuje podziału ryzyka od pozostałych państw Unii Europejskiej.

Unijni liderzy rozmawiali podczas szczytu w Kopenhadze m.in. na temat wykorzystania unieruchomionych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Komisja Europejska zaproponowała 26 września krajom członkowskim UE wykorzystanie rosyjskich zamrożonych aktywów do sfinansowania pożyczki reparacyjnej w wysokości 140 mld euro.

Pieniądze będą pochodzić z izby rozliczeniowej Euroclear, znajdującej się w Belgii, która udzieli pożyczki na tę kwotę z zerowym oprocentowaniem. UE wykorzystałaby te środki na sfinansowanie pożyczki dla Ukrainy, a ta miałaby ją spłacić tylko w przypadku otrzymania reparacji wojennych od Rosji.

"Wszyscy będziemy odpowiedzialni, jeśli coś pójdzie nie tak"

- Jesteśmy gotowi wykorzystać te fundusze, ale jest wiele pytań, na które trzeba odpowiedzieć - oznajmił w czwartek De Wever, cytowany przez belgijskiego nadawcę VRT. Według niego istnieją poważne ryzyka prawne i finansowe.

- Nie ma darmowych pieniędzy. Zawsze są jakieś konsekwencje - podkreślił szef belgijskiego rządu, cytowany z kolei przez agencję Reuters.

Bart De Wever - na zdęciu drugi z lewej w szarym garniturze
Bart De Wever - na zdęciu drugi z lewej w szarym garniturze
Źródło: PAP/EPA/IDA MARIE ODGAARD

- Wczoraj wyjaśniłem moim kolegom, że chcę, żeby podpisali się pod tym, że jeśli weźmiemy pieniądze (przywódcy Rosji Władimira) Putina i je wykorzystamy, to wszyscy będziemy odpowiedzialni, jeśli coś pójdzie nie tak - zaznaczył.

Dodał też: - Nie stawiajcie mnie w roli złego człowieka. Od pierwszego dnia byłem bardzo konstruktywny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
"Los negocjacji leży w rękach Putina"
TVN24
Podczas wojny bardzo ważne jest tworzenie relacji
"Ostatnie pięć kilometrów to był horror"
Paulina Dera
Porównywanie możliwości obrony Polski i Ukrainy przed dronami nie ma sensu - nasz wschodni sąsiad jest w stanie wojny (zdjęcie ilustracyjne)
Obrona Polski przed dronami. Co mamy, czego brakuje
Michał Istel, Jan Kunert

UE chce wykorzystania rosyjskich aktywów

Władze UE od kilkunastu dni coraz głośniej mówią o chęci wykorzystania zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów, aby sfinansować nimi odbudowę Ukrainy i wesprzeć obronę Kijowa przed agresją Rosji. Zwolenniczką tej idei jest m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, aktywa suwerenne nie podlegają konfiskacie. W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła plan, który, jak twierdzi, umożliwiłby rządom UE wykorzystanie znacznej części rosyjskich aktywów o wartości 210 mld euro, obecnie zamrożonych w Europie, bez ich faktycznego przejęcia.

Wprawdzie istnieje polityczne poparcie dla tego pomysłu, jednak niektóre kraje chcą większej jasności co do ryzyka prawnego i fiskalnego, zwłaszcza Belgia, bowiem w Brukseli znajduje się izba rozliczeniowa Euroclear, czyli instytucja finansowa, która od początku pełnowymomiarowej agresji Rosji na Ukrainę posiada obligacje rosyjskiego banku centralnego.

Wraz z upływem terminu zapadalności tych obligacji powstałe salda gotówkowe zostały zamrożone z powodu sankcji UE wobec Moskwy i są nadal w posiadaniu Euroclear.

Pomysł KE polega na przekierowaniu tych sald gotówkowych do UE. W zamian Komisja Europejska wyemitowałaby obligacje zerokuponowe dla Euroclear na tę samą kwotę.

Rosyjskie środki UE wykorzystałaby następnie na udzielenie Ukrainie "pożyczki reparacyjnej", która zostałaby spłacona przez Kijów dopiero po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji w ramach porozumienia pokojowego.

Na całym świecie zamrożone są rosyjskie aktywa o wartości około 300 mld dolarów. Z tego 210 mld euro znajduje się w Europie, w tym 185 mld euro jest zarządzane przez Euroclear. Około 176 mld euro z tej kwoty jest zdeponowane w gotówce, a pozostałe 9 mld euro - w papierach wartościowych.

Według idei wykorzystania rosyjskich aktywów UE najpierw spłaciłaby 45 mld euro pożyczki od grupy G7, która udzielona została Ukrainie w zeszłym roku. Pozostałe około 140 mld euro zostałoby wykorzystane na udzielenie Kijowowi nowej pożyczki.

Aby uniknąć konfiskaty rosyjskich aktywów, pomysł zakłada przeniesienie gotówki z Euroclear do nowo utworzonej spółki (SPV), której właścicielami byłyby rządy UE oraz rządy państw G7 spoza Europy. KE stoi na stanowisku, że pozwoliłoby to uniknąć naruszenia suwerennych aktywów Rosji.

Obligacje zerokuponowe UE miałyby pokryć także ryzyko Euroclear, związane z ewentualnymi procesami sądowymi, wytoczonymi przez Moskwę.

Von der Leyen zapewniła, że ryzyko takiego przedsięwzięcia będzie dzielone zbiorowo, a operacja będzie musiała być w pełni gwarantowana przez państwa członkowskie bloku. Komisja oczekuje, że wszystkie 27 państw UE oraz pozaeuropejskie kraje G7 przystąpiły do SPV i udzieliły gwarancji proporcjonalnych do wielkości ich gospodarek.

Kreml zapowiada odwet

Rosja niejednokrotnie już wyrażała sprzeciw wobec unijnego pomysłu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że wykorzystanie rosyjskich aktywów na pomoc dla Ukrainy byłoby "kradzieżą" i zapowiedział działania odwetowe Moskwy.

Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"

W czwartek agencja Bloomberg podała, że Rosja może znacjonalizować i niezwłocznie sprzedać zagraniczne aktywa w tym kraju w ramach nowego mechanizmu prywatyzacyjnego, który ma być odpowiedzią na ewentualne wykorzystanie przez Unię Europejską rosyjskich środków.

Specjalny dekret w tej sprawie podpisał we wtorek rosyjski przywódca Władimir Putin.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Udostępnij:
TAGI:
BelgiaSankcjeRosja
Zobacz także:
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Biały Dom: to jest bardzo realne
Ze świata
samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Rekord pobity. Rośnie popularność chińskich aut
Moto
Warren Buffett
Największa transakcja Buffetta od trzech lat
Ze świata
Moskwa
Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"
Ze świata
Kaufand
Sztuczka z butelką. Jest mocna reakcja sieci
Z kraju
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega
Pieniądze
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Platforma z dużymi podwyżkami. Gracze oburzeni
Tech
pap_20240118_1KH
Wielki koncern wstrzymuje produkcję, również w Polsce
Moto
droga ekspresowa S61
"Informacja, na którą wiele osób czekało"
Moto
shutterstock_2630966071
Ten rodzaj zatrudnienia traci na popularności. "Rynek pracy ewoluuje"
Z kraju
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
Nieruchomości
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
Turystyka
shutterstock_2136269951
Podejrzenie zmowy. Zarzuty dla czterech firm
Z kraju
Siedziba Nissana
Gigant wstrzymuje plany produkcji w USA
Moto
Elon Musk
Pierwsza taka osoba w historii
Ze świata
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
Ze świata
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
TVN24
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
Tech
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Lidl sklep handel
Wielka sieć wycofała partię owoców. Komunikat
Z kraju
Kaufland
Sztuczka z butelką, wiceminister: wstyd. Handlowy gigant zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
Moto
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
Tech
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Tysiące aut wezwane do serwisów
Moto
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
"Próbują zdobyć poufne informacje". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
Dron Tajpej 101 shutterstock_725023153
To "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach sojuszników"
Ze świata
shutterstock_2672258501
Gwałtowna zmiana na rynku. Kluczowe dwa czynniki
Nieruchomości
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica