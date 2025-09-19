Komisja Europejska zaproponowała państwom Unii Europejskiej 19. pakiet sankcji wobec Rosji. Wśród tych propozycji znajduje się między innymi całkowity zakaz transakcji dla rosyjskich banków, objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji, całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG od 1 stycznia 2027 roku oraz rozszerzone restrykcje wobec tak zwanej rosyjskiej floty cieni.

- W ciągu ostatniego miesiąca Rosja pokazała pełnię swojej pogardy dla dyplomacji i prawa międzynarodowego - podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ogłaszając 19. pakiet sankcyjny.

Jak zaznaczyła, Rosja przeprowadziła jedne z największych ataków dronowych i rakietowych na Ukrainę od początku wojny, a w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie drony Shahed naruszyły przestrzeń powietrzną UE zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. - To nie są działania kogoś, kto pragnie pokoju. Prezydent (Władimir - red.) Putin raz po raz eskalował działania - powiedziała.

- Chcemy, żeby Rosja opuściła pole bitwy i zasiadła do stołu negocjacyjnego. W ten sposób możemy dać pokojowi realną szansę - powiedziała von der Leyen.

19. pakiet sankcji

Jak poinformowała von der Leyen, w ramach 19. pakietu KE zaproponowała sankcje na 118 dodatkowych statków z rosyjskiej tzw. floty cieni. Sankcjami UE ma zostać objętych łącznie ponad 560 jednostek.

- Główne (rosyjskie - red.) firmy handlujące energią, Rosnieft i Gazprom Nieft, zostaną objęte całkowitym zakazem transakcji. Inne firmy również zostaną objęte zamrożeniem aktywów. Teraz ścigamy tych, którzy podsycają wojnę Rosji, kupując ropę z naruszeniem sankcji. Naszym celem są rafinerie, firmy handlujące ropą, firmy petrochemiczne w krajach trzecich, w tym w Chinach - zapowiedziała von der Leyen.

Przewodnicząca podkreśliła, że w ramach nowego pakietu wypełnione mają zostać luki finansowe, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji. Nałożona ma zostać blokada na transakcje w kryptowalutach, a obostrzeniami objęte zostaną kolejne banki w Rosji i krajach trzecich.

- W miarę jak taktyki unikania płacenia podatków stają się coraz bardziej wyrafinowane, nasze sankcje zostaną dostosowane tak, byśmy zachowali przewagę. Dlatego po raz pierwszy nasze środki ograniczające obejmą platformy kryptowalutowe i zablokują transakcje w kryptowalutach - zapowiedziała von der Leyen.

Według niej ograniczenia eksportowe zostaną nałożone na kolejne 45 firm rosyjskich i z krajów trzecich, które pomagają zaopatrywać rosyjski przemysł zbrojeniowy w technologie.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas napisała na platformie X, że "wojna Kremla opiera się na nielegalnych przepływach pieniężnych"

"Naszym celem jest ich ukrócenie u źródła. Dlatego proponujemy podjęcie działań przeciwko rosyjskim schematom unikania płacenia podatków w krajach trzecich, w tym za pośrednictwem kryptowalut. Zamierzamy również dobrać się do rosyjskiego systemu kart kredytowych MIR" - dodała.

Propozycja obejmuje też więcej chemikaliów, komponentów metalowych, soli i rud z zakazem eksportu oraz zaostrza kontrolę eksportu podmiotów z Rosji, Chin i Indii. "Chcemy uderzyć tam, gdzie Rosja czerpie pieniądze. Żaden sektor nie jest poza zasięgiem" - napisała Kallas.

Rozmowa z Trumpem

19. pakiet był wyczekiwany od kilku tygodni. Spodziewano się jego ogłoszenia podczas wystąpienia von der Leyen w Parlamencie Europejskim 10 września. W tym czasie KE rozmawiała ze Stanami Zjednoczonymi, których prezydent wezwał w sobotę inne państwa NATO do całkowitego odejścia od rosyjskiej ropy.

We wtorek wieczorem szefowa KE rozmawiała z amerykańskim przywódcą na temat obostrzeń wobec Rosji. - Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych - oznajmiła po rozmowie von der Leyen.

KE zabiegała także o wzmocnienie pakietu w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września.

- W ostatnich tygodniach Rosja zaostrzyła wojnę z Ukrainą - mówiła w środę Kallas. - Ataki dronów na Polskę i Rumunię pokazały, że Rosja weszła w bardziej niebezpieczny etap tej wojny. Moskwa wystawia Zachód na próbę. Jeśli Putin wyczuje jakąkolwiek słabość, będzie kontynuował wywieranie presji - zaznaczyła.

