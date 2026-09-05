Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Europejskie banki wycofują złoto z USA. Jaki kraj zyskuje?

|
złoto
Adam Glapiński o rezerwach złota Narodowego Banku Polskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Europejskie banki centralne - w tym holenderski i francuski - wycofują złoto z Ameryki Północnej ze względu na obawy geopolityczne. Zasoby lokowane są w Londynie, a Bank Anglii według badań Światowej Rady Złota jest najpopularniejszym depozytariuszem tego cennego kruszcu.

Dane Światowej Rady Złota pokazują, że w ciągu czterech ostatnich lat banki centralne gromadziły średnio 1 tys. ton złota rocznie, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do średniej w poprzedniej dekadzie na poziomie 500 ton.

W ciągu ostatnich lat popyt na kruszec wywindował jego wartość do rekordowych poziomów - w styczniu cena za uncję przekroczyła 5 tys. dolarów. Kiedy jednak wybuchła wojna między USA i Izraelem a Iranem, nastąpiła deprecjacja na rynku.

Od początku sierpnia nastąpiło duże odbicie i prognozuje się, że cena metalu szlachetnego wzrośnie do 4,9 tys. dolarów za uncję, czyli o 300 dolarów więcej niż notowano pod koniec poprzedniego miesiąca.

Dlaczego banki nabywają złoto?

Jak przekazała stacja BBC powołując się na ekspertów, popyt na złoto ze strony banków centralnych jest jednym z głównych powodów gwałtownego wzrostu cen. Metal szlachetny postrzegany jest jako "bezpieczna przystań" - aktywo, w które warto inwestować w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej. Jego odporność na wzrost cen sprawia, że jest również zabezpieczeniem przed inflacją. Między innymi dlatego państwowi decydenci monetarni zwiększają jego rezerwy.

W ostatnim czasie europejskie banki centralne dywersyfikują miejsca przechowywania kruszcu, na czym tracą przede wszystkim Stany Zjednoczone. Na początku tego roku Francja ogłosiła, że wycofała swoje rezerwy z USA. Z kolei Holandia przeniosła do Londynu między marcem a sierpniem około 86 ton złota z około 313 ulokowanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Bank centralny Holandii uzasadnił swoją decyzję "narastającymi niepokojami geopolitycznymi" i potrzebą "łatwej dostępności do wykorzystania w sytuacji kryzysowej".

Londyn zyskuje

Stolica Wielkiej Brytanii jest preferowana, ponieważ od dawna ma pozycję kluczowego światowego punktu handlowego - w sytuacji kryzysowej umożliwia szybkie kupno lub sprzedaż kruszcu.

Bank Anglii jest uznawany przez Światową Radę Złota za najpopularniejszego depozytariusza złota na świecie. Zasoby metalu szlachetnego ulokowane w instytucji wynoszą około 400 tys. sztabek o wartości przekraczającej 200 mld funtów.

Bank Anglii - najpopularniejsze miejsce do przechowywania złota
Bank Anglii - najpopularniejsze miejsce do przechowywania złota
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

We współczesnym świecie istnieje wiele sposobów na przemieszczanie aktywów, wskazuje BBC. Holendrzy sprzedali ok. 59 ton w Nowym Jorku, następnie kupili więcej sztab w Londynie, zaś fizycznie przetransportowano z USA i Kanady 27 ton. Podobną ilość wysłano również w ten sposób do brytyjskiej stolicy z holenderskiego miasta Zeist.

Polskie złoto w innych krajach

Według lipcowych danych Narodowego Banku Polskiego, polski bank centralny posiada obecnie ponad 640 ton złota o wartości około 313 mld zł. Ta liczba plasuje Polskę w gronie 10 największych posiadaczy złota wśród banków centralnych na świecie. Część zasobów zdeponowanych jest właśnie w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz w Banku Anglii.

Źródło: BBC
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Afera Zondacrypto. "Panie prezydencie, jakie świństwa pan kryje?"
TVN24
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
ZłotoUSAHolandia
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Nowa mapa świata
ONZ przyjęła nową mapę świata. USA przeciwko
Ze świata
elektrycznosc prad wtyczka shutterstock_2308322399_1
Rząd zmienia taryfy za energię. Kto zyska najwięcej
Z kraju
Coventry, Warwickshire, Wielka Brytania - 22 kwietnia 2026: Rolnik jeździ zielonym ciągnikiem holując czerwone narzędzie rolnicze przez gołe pole. Scena jest obramowana nieostrymi liśćmi żywopłotu.
Tak Chińczycy mogą szpiegować Brytyjczyków. Dziennikarze pokazali raport
TVN24
Viktor Orban
To może zaboleć Orbana. Ważna zapowiedź premiera
Ze świata
Scott Bessent
USA uderzają. "Wiemy, kim jesteście, wiemy, gdzie jesteście"
Ze świata
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Ułan Bator, Mongolia - 21 sierpnia 2022: Ruch drogowy oraz kontrastująca architektura sowiecka i nowoczesna wzdłuż Peace Avenue w centrum Ułan Bator, Mongolia
Kryzys w całym kraju. "Przeniósł się z Rosji"
Ze świata
shutterstock_2389124057
"To historyczny dzień dla AI. Być może najważniejszy"
Tech
Kolejka kierowców na stacji paliw
Skok cen na stacjach paliw. A to nie koniec
Z kraju
Donald Trump
Tego jeszcze nie było. Zaskoczenie na stronie Białego Domu
Ze świata
Berlin Niemcy 06.17.2025, pociąg elektryczny na moście nad drogą, samochody, volkswagen, auta
100 tysięcy stanowisk do likwidacji. Branża "w poważnych kłopotach"
Moto
Donald Trump
Trump stawia ultimatum. "Obniżcie stawkę"
Ze świata
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
Ze świata
shutterstock_1843441207
Xbox zmienia zasady dla graczy
Tech
samochod auto seat shutterstock_2170240511
Volkswagen rozważa wycofanie marki Seat
Moto
shutterstock_2633981759 (1)
Pierwsza linia lotnicza wstrzymała loty do Rosji
Ze świata
Rosja, lotnisko
Moskwa. Drony zakłócają pracę lotnisk, samoloty przekierowane
Ze świata
Karol Nawrocki
Jest decyzja Sejmu w sprawie weta prezydenta
Z kraju
Elon Musk
Elon Musk wraca do politycznych wydatków. Najwięcej pieniędzy w Teksasie
Ze świata
uber shutterstock_2608884429
Ćwierć miliona kierowców Ubera poszło do sądu
Ze świata
Czy będą zmiany w systemie szkoleń kierowców?
Zmiany dla kierowców. Wchodzą nowe przepisy
Moto
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki koncern zapowiada kolejne ostre cięcia wśród załogi
Moto
Lotto
Kolejne losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Z kraju
shutterstock_2596648783
Częściowa ewakuacja na berlińskim lotnisku
Ze świata
Wycięty las pod budowę fabryki Izery, w tle elektrownia Jaworzno. Ujęcie z drona, 30 marca 2023
Zielone światło dla fabryki aut elektrycznych pod Jaworznem
Moto
Piotr Masłowski
Nowy wiceminister w resorcie energii
Z kraju
Revolut
Revolut coraz bliżej kolejnego rynku
Rynki
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Orlen nie spieszy się z inwestycją w małe reaktory. Czeka na pieniądze z PFR
Z kraju
CHIP GPU KOMPUTER UKLAD SCALONY shutterstock_1207848199
Nvidia na zakupach. To jedno z największych przejęć
Tech
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Polsko-czeski projekt. Podpisano porozumienie
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica