Bank Światowy ostrzega przed luką na rynku pracy

Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Prezes Banku Światowego stwierdził, że społeczność międzynarodowa musi spojrzeć ponad obecne kryzysy, by skupić się na wyzwaniu niedoboru miejsc pracy. Może ich zabraknąć nawet dla 1,2 miliarda osób, które w ciągu najbliższych 10-15 lat osiągną wiek produkcyjny w krajach rozwijających się - powiedział Ajay Banga Agencji Reuters.

Przy obecnym tempie wzrostu gospodarczego w tych państwach powstanie jedynie około 400 milionów etatów, co oznacza deficyt rzędu 800 milionów miejsc pracy - powiedział Banga.

Praca i woda

Były dyrektor generalny Mastercard przyznaje w rozmowie z Reutersem, że skupienie się na perspektywie długofalowej jest trudne. Szczególnie biorąc pod uwagę serie wstrząsów, które dotknęły światową gospodarkę od czasu pandemii COVID-19, z których najnowszym jest konflikt na Bliskim Wschodzie.

Banga zaznacza jednak, że jest zdeterminowany, aby urzędnicy odpowiedzialni za finanse nie tracili z oczu wyzwań długoterminowych, takich jak tworzenie miejsc pracy, zapewnienie dostępu do energii elektrycznej oraz czystej wody.

- Musimy umieć zajmować się wieloma sprawami jednocześnie. To, przez co teraz przechodzimy, to cykl krótkoterminowy. Kwestia miejsc pracy czy wody to wyzwania o znacznie dłuższej dynamice - powiedział Banga w wywiadzie nagranym w piątek.

"Wątpię, by każdy otrzymał pomoc"

Organ zarządzający Banku Światowego, Komitet Rozwoju, nakreślił plany współpracy z krajami rozwijającymi się w celu poprawy warunków politycznych i regulacyjnych, które od lat hamowały inwestycje oraz rynek pracy - informuje Reuters.

- Rozmowy będą dotyczyć przejrzystości przy wydawaniu zezwoleń, walki z korupcją, prawa pracy i przepisów dotyczących własności gruntów, a także barier w zakładaniu działalności gospodarczej, logistyki, usprawnienia systemów handlowych oraz barier pozacenowych w handlu - wyliczył Banga.

Prezes Banku Światowego jest przekonany, że uda się wypracować rozwiązania, które zapewnią młodym ludziom zatrudnienie oraz poczucie godności, a jednocześnie stworzą przestrzeń dla prywatnych firm czerpiących zyski z zaspokajania ich potrzeb.

- Nie wiem, czy w ciągu najbliższych 15 lat uda się osiągnąć utopię, w której każdy otrzyma pomoc. Wątpię w to, ale jeśli nie podejmiemy działań, konsekwencje w postaci nielegalnej migracji i destabilizacji będą bardzo poważne - ocenił Banga. Dane ONZ wskazują, że do 2025 r. na całym świecie liczba osób przesiedlonych przekroczy 117 milionów.

Udział w rynkach międzynarodowych

Banga zauważył, że firmy z krajów rozwijających się coraz śmielej ruszają na rynki międzynarodowe - wymienił tu indyjskie Reliance Industries i Mahindra Group oraz nigeryjskie Dangote.

Zaznaczył również, że jego rozmowy z przedstawicielami krajów rozwijających się potwierdzają ich silne zainteresowanie tworzeniem większej liczby lepszej jakości miejsc pracy dla następnego pokolenia.

Oprócz zatrudnienia, priorytetem będzie kwestia zasobów wodnych. Bank Światowy, we współpracy z innymi bankami rozwoju, planuje ogłosić inicjatywę zapewnienia bezpiecznego dostępu do czystej wody dla kolejnego miliarda ludzi. Ma to być dopełnienie obecnych działań, których celem jest podłączenie 300 milionów gospodarstw domowych w Afryce do sieci elektroenergetycznej oraz poprawa opieki zdrowotnej.

Spotkanie najważniejszych instytucji finansowych

Tysiące przedstawicieli sektora finansowego z całego świata zjedzie w tym tygodniu do Waszyngtonu na spotkania Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ich głównym tematem będzie zapewne wojna między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem, która grozi spowolnieniem globalnego wzrostu i gwałtownym skokiem inflacji.

Podczas ubiegłorocznych jesiennych spotkań MFW i Banku Światowego instytucja ta skoncentrowała się na infrastrukturze niezbędnej do stymulowania wzrostu zatrudnienia. Banga zapowiedział, że podczas tegorocznych jesiennych spotkań w Bangkoku proces ten będzie kontynuowany, tym razem z naciskiem na przyciąganie inwestycji z sektora prywatnego.

Bank wskazał pięć sektorów, które mogłyby skorzystać na inwestycjach, a jednocześnie nie są uzależnione od handlu światowego czy outsourcingu z krajów rozwiniętych: infrastrukturę, rolnictwo małoobszarowe, podstawową opiekę zdrowotną, turystykę oraz przetwórstwo o wysokiej wartości dodanej. Branże te są mniej narażone na natychmiastowe skutki rozwoju sztucznej inteligencji - stwierdził.

- Problem polega na tym, że nie damy rady zrobić tego sami. Musimy sprawić, by ta kula śnieżna zaczęła toczyć się z góry, zbierając po drodze coraz więcej śniegu, aby osiągnąć tę imponującą liczbę 800 milionów - podsumował.

Źródło: Reuters

