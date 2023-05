Zmiana na czele Banku Światowego coraz bliżej. Jest data

czytaj dalej

500 plus warte jest coraz mniej, na dodatek malejąca liczba urodzin oznacza, że rządowe wydatki na ten cel będą w kolejnych latach ograniczane. Czy to oznacza powolny koniec 500 plus? - Dalsze losy programu traktuję jako wynik kalkulacji politycznej - komentuje w rozmowie z TVN24 Biznes Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.