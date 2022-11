Gaz z Norwegii zaczął płynąć do Polski. Otwarto brakujący terminal Baltic Pipe

Energinet podał w komunikacie, że we wtorek 1 listopada br. o godz. 6.00 osiągnięto kamień milowy w funkcjonowaniu gazociągu Baltic Pipe, oddano bowiem terminal w Nybro koło Varde. "Oznacza to, że norweski gaz może teraz wpływać do nowego gazociągu Baltic Pipe i może być przesyłany do Polski przez duński system gazowy" - wyjaśniono. Gaz będzie trafiał z norweskiego gazociągu Europipe II na Morzu Północnym, do którego jest wpięty Baltic Pipe.