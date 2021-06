Po turbulencjach część budowy Baltic Pipe może zostać wznowiona

Budowa duńskiego odcinka Baltic Pipe będzie mogła zostać wznowiona w określonych częściach - podała w sobotę na swojej stronie spółka Energinet, duński operator systemu przesyłowego. Odpowiednie zezwolenie w tej sprawie wydała Duńska Agencja Ochrony Środowiska. Przez rurociąg Baltic Pipe ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski.

31 maja Duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, wydane przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska 12 lipca 2019 roku. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Agencję, co oznaczało konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań niezbędnych do oceny, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku wskazanych gatunków zwierząt.