Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik

Właściciel takich portali jak Politico, Business Insider, Bild czy Die Welt - niemiecki koncern Axel Springer - przejmuje najstarszą brytyjską gazetę "The Daily Telegraph" i jej niedzielną wersję "The Sunday Telegraph" za uzgodnioną cenę 575 milionów funtów.

Grupa TMG została wystawiona na sprzedaż w 2023 r. ze względu na długi poprzednich właścicieli, rodziny Barclay. Od tego czasu pojawiło się kilka propozycji zakupu TMG, które ostatecznie nie doszły do skutku. W listopadzie 2025 r. uzgodniono przejęcie TMG przez DMGT, ale w lutym tego roku ministra kultury Lisa Nandy zwróciła się do Urzędu Konkurencji i Rynków (CMA) o zbadanie, czy transakcja nie wpłynie negatywnie na pluralizm poglądów w mediach.

"Nasze marzenie się spełnia"

Prezes niemieckiego wydawnictwa Mathias Doepfner zapewnił, że firma zamierza "zachować szczególny charakter i dziedzictwo" gazety. "Ponad 20 lat temu próbowaliśmy przejąć 'The Telegraph', ale nam się nie udało. Teraz nasze marzenie się spełnia. Bycie właścicielem tej instytucji jakościowego brytyjskiego dziennikarstwa to przywilej i obowiązek" - oświadczył.

Istniejący od 1855 r. "The Daily Telegraph" jest najważniejszym w Wielkiej Brytanii dziennikiem o wyraźnie konserwatywnym profilu. Jego niedzielna wersja "The Sunday Telegraph" wydawana jest od 1961 r.

Axel Springer jest też współwłaścicielem spółki Ringier Axel Springer Poland, do której należą dziennik "Fakt", polska edycja tygodnika "Newsweek" i portal Onet.

Opracowała Ewa Żebrowska