Błąd 1 na 15 milionów stał za awarią brytyjskiego systemu kontroli lotów

"CO Z KPO" - to cykl w TVN24 BiS w ramach którego pytamy samorządowców na co wydaliby pieniądze z Unii gdyby one były. A nie ma ich z powodu sporu Warszawy z Brukselą o praworządność. Tę lokalną perspektywę łatania budżetu miasta i gminy bez środków Z KPO zna bardzo dobrze Michał Rudzki - burmistrz Karczewa. Cykl "CO Z KPO" codziennie na antenie TVN24 BiS.