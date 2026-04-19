Policja: trutka na szczury w jedzeniu dla dzieci

Ostrzeżenie GIS: wycofanie niektórych produktów dla niemowląt
Źródło: GIS
Austriacka policja ostrzegła, że produkty żywieniowe dla niemowląt marki HiPP mogą być szkodliwe. Próbka puree tej marki dała wynik pozytywny na obecność trutki na szczury - poinformował portal stacji BBC.

W oświadczeniu policja z Burgenlandu we wschodniej Austrii poinformowała, że zatrute jedzenie znaleziono w słoiczku z puree z marchwi i ziemniaków, co zgłosił klient w stolicy regionu - Eisenstadt. Jedzenie ze słoiczka wyglądało na napoczęte, ale dziecko nie zdążyło go spożyć.

Firma wycofała produkt

W sobotę firma HiPP wycofała z rynku całą gamę przecierów w słoiczkach sprzedawanych w supermarketach Spar w Austrii, twierdząc, że ich spożycie może potencjalnie "zagrażać życiu".

W obiegu może znajdować się co najmniej jeszcze jeden zatruty słoiczek - przekazał rzecznik policji w rozmowie z Austriacką Agencją Prasową (APA).

W swoim oświadczeniu policja w Burgenlandzie stwierdziła, że ostrzeżenie dotyczące produktów tej niemiecko-szwajcarskiej marki zostało wydane w wyniku trwających dochodzeń w Niemczech.

W ramach tych dochodzeń poinformowano władze o potencjalnie skażonych słoiczkach HiPP znajdujących się w obiegu w Eisenstadt. Następnie policja skonfiskowała słoiczek z marchewką i ziemniakami, w którym po przeprowadzeniu badań w sobotę wykryto trutkę na szczury.

Najwięcej białka dostarcza mięso, a nabiał działa prozapalnie? Rozwiewamy popularne mity
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najwięcej białka dostarcza mięso, a nabiał działa prozapalnie? Rozwiewamy popularne mity

Zuzanna Kuffel

Apel władz

Władze apelują o zachowanie czujności w przypadku wszelkich podejrzanych produktów, ostrzegając rodziców, aby zwracali uwagę na uszkodzone lub otwarte pokrywki, brak plomby zabezpieczającej, nietypowy lub zepsuty zapach oraz białą naklejkę z czerwonym kółkiem na spodzie szklanego słoika.

W oświadczeniu policji podano, że toksyczny dodatek wykryto również w podobnych słoiczkach zatrzymanych przez policję po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w Czechach i na Słowacji.

"Jeśli posiadacie państwo żywność dla niemowląt marki HiPP z tym oznaczeniem lub zauważycie jakiekolwiek nieprawidłowości: nie otwierajcie jej. Pod żadnym pozorem nie spożywajcie jej ani nie podawajcie małym dzieciom" - napisała policja.

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzegła rodziców, których dzieci spożyły ten produkt, aby skonsultowali się z lekarzem, jeśli u dzieci pojawią się objawy krwawienia, skrajnego osłabienia lub bladości.

Dochodzenie prokuratury

Prokuratura w Eisenstadt wszczęła również dochodzenie w sprawie umyślnego narażenia społeczeństwa na niebezpieczeństwo, poinformowała agencja APA.

Klientów poproszono również, by nie spożywali słoików HiPP zakupionych w sklepach Eurospar, Interspar i Maximarkt oraz o zwrot ich w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. W całej Austrii znajduje się ponad 1500 sklepów sieci Spar.

Policja podkreśliła wcześniej, że wycofanie nie dotyczy żywności dla niemowląt sprzedawanej w innych sklepach. Nie dotyczyło to również preparatów dla niemowląt marki HiPP.

Incydent ten ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dwie inne marki produktów dla niemowląt musiały przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę wycofanie preparatów dla niemowląt z powodu obaw o zanieczyszczenie.

W styczniu i lutym firmy Nestle i Danone ogłosiły wycofanie swoich marek preparatów dla niemowląt w ponad 60 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, po tym, jak niemowlęta zachorowały.

pc

pc
Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Austria
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Przejście graniczne z Rosją w Narwi
Rosjanie zaostrzają kontrole na granicach
Ormuz – cieśnina
Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
Lotnisko w San Francisco
Rewolucja na horyzoncie. "Już widzimy ogromne szkody"
shutterstock_1934343107
Korekta na rynku. Ofert przybywa
Z kraju
Iran. Teheran
Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"
Oslo
Biją rekordy, gdy inni tracą. Fenomen na skalę światową
Rynki
Kolektura Lotto
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Kontenerowiec przepływający przez cieśninę Ormuz został trafiony "nieznanym pociskiem"
Donald Trump
Trump atakuje Hiszpanię. "Absolutnie okropne"
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent doskonale wie". Rzecznik rządu uderza
Z kraju
shutterstock_2396796981
Stek tylko z krowy. Unia stawia granice na talerzu
shutterstock_2491807625_1
Blady strach padł na banki. Oto powód
Łukasz Figielski
Peter Magyar
Wznowienie Przyjaźni. Magyar zapowiada rozmowy w Moskwie
shutterstock_2668499347
Problem z paliwem. Wstrzymują loty
Ormuz – cieśnina
Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz
Scott Bessent
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
USA znowu luzują sankcje na rosyjską ropę
shutterstock_2044480022
120 milionów do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
Donald Trump
Trump: Iran zgodził się na wszystko. Czy na pewno?
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Prezes NBP: polskie złoto w USA jest bezpieczne
shutterstock_1073396321
Rośnie sprzedaż obligacji skarbowych. Eksperci prognozują nowy rekord
Z kraju
PASAY, PH - NOV 16 - Stoisko Seres na drodze testowej Auto Focus w dniu 16 listopada 2024 roku w Pasay, Filipiny. Auto Focus - samochód osobowy z siedzibą na Filipinach
Chińskie elektryki pomogą kierowcom w potrzebie. Nietypowe rozwiązanie
Moto
technologie kwantowe
Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Polska pomoże w trwałym otwarciu cieśniny Ormuz. Europejskie rozmowy
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Co z paliwem lotniczym? Jest oświadczenie Komisji Europejskiej
Ormuz – cieśnina
Media: Iran może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz
shutterstock_370595594
Wyciekły dane polskich użytkowników ze znanej platformy
Tech
Diesel paliwa
"Dalszy spadek cen". Tyle zapłacą kierowcy
Moto

