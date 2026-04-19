Ze świata Policja: trutka na szczury w jedzeniu dla dzieci Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Ostrzeżenie GIS: wycofanie niektórych produktów dla niemowląt

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W oświadczeniu policja z Burgenlandu we wschodniej Austrii poinformowała, że zatrute jedzenie znaleziono w słoiczku z puree z marchwi i ziemniaków, co zgłosił klient w stolicy regionu - Eisenstadt. Jedzenie ze słoiczka wyglądało na napoczęte, ale dziecko nie zdążyło go spożyć.

Firma wycofała produkt

W sobotę firma HiPP wycofała z rynku całą gamę przecierów w słoiczkach sprzedawanych w supermarketach Spar w Austrii, twierdząc, że ich spożycie może potencjalnie "zagrażać życiu".

W obiegu może znajdować się co najmniej jeszcze jeden zatruty słoiczek - przekazał rzecznik policji w rozmowie z Austriacką Agencją Prasową (APA).

W swoim oświadczeniu policja w Burgenlandzie stwierdziła, że ostrzeżenie dotyczące produktów tej niemiecko-szwajcarskiej marki zostało wydane w wyniku trwających dochodzeń w Niemczech.

W ramach tych dochodzeń poinformowano władze o potencjalnie skażonych słoiczkach HiPP znajdujących się w obiegu w Eisenstadt. Następnie policja skonfiskowała słoiczek z marchewką i ziemniakami, w którym po przeprowadzeniu badań w sobotę wykryto trutkę na szczury.

Apel władz

Władze apelują o zachowanie czujności w przypadku wszelkich podejrzanych produktów, ostrzegając rodziców, aby zwracali uwagę na uszkodzone lub otwarte pokrywki, brak plomby zabezpieczającej, nietypowy lub zepsuty zapach oraz białą naklejkę z czerwonym kółkiem na spodzie szklanego słoika.

W oświadczeniu policji podano, że toksyczny dodatek wykryto również w podobnych słoiczkach zatrzymanych przez policję po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w Czechach i na Słowacji.

"Jeśli posiadacie państwo żywność dla niemowląt marki HiPP z tym oznaczeniem lub zauważycie jakiekolwiek nieprawidłowości: nie otwierajcie jej. Pod żadnym pozorem nie spożywajcie jej ani nie podawajcie małym dzieciom" - napisała policja.

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ostrzegła rodziców, których dzieci spożyły ten produkt, aby skonsultowali się z lekarzem, jeśli u dzieci pojawią się objawy krwawienia, skrajnego osłabienia lub bladości.

Dochodzenie prokuratury

Prokuratura w Eisenstadt wszczęła również dochodzenie w sprawie umyślnego narażenia społeczeństwa na niebezpieczeństwo, poinformowała agencja APA.

Klientów poproszono również, by nie spożywali słoików HiPP zakupionych w sklepach Eurospar, Interspar i Maximarkt oraz o zwrot ich w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. W całej Austrii znajduje się ponad 1500 sklepów sieci Spar.

Policja podkreśliła wcześniej, że wycofanie nie dotyczy żywności dla niemowląt sprzedawanej w innych sklepach. Nie dotyczyło to również preparatów dla niemowląt marki HiPP.

Incydent ten ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dwie inne marki produktów dla niemowląt musiały przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę wycofanie preparatów dla niemowląt z powodu obaw o zanieczyszczenie.

W styczniu i lutym firmy Nestle i Danone ogłosiły wycofanie swoich marek preparatów dla niemowląt w ponad 60 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, po tym, jak niemowlęta zachorowały.

OGLĄDAJ: TVN24 HD