Darmowy bilet na rok w zamian za tatuaż. Pomysł budzi kontrowersje

Wytatuuj sobie napis "Klimaticket" i przez rok jeździj za darmo - taka oferta pojawiła się na festiwalach muzycznych w Austrii. Pomysł wzbudził kontrowersje. Krytycy tej inicjatywy mówią o wykorzystywaniu ciał młodych ludzi do promocji idei politycznej.

"Klimaticket" to nazwa oferty proponowanej przez austriacką ogólnokrajową sieć transportu publicznego. Teraz za wytatuowanie sobie tego napisu można dostać darmowy bilet na przejazdy wszystkimi środkami komunikacji należącymi do tego systemu. Akcję promowała niedawno na festiwalu muzycznym Frequency w St. Pölten austriacka minister klimatu Leonore Gewessler z partii Zieloni.

Fala krytyki ze strony austriackich polityków i internautów

Wspomniany festiwal był drugą imprezą, na której zachęcano młodych ludzi do skorzystania z tej oferty. Mobilne punkty tatuażu z banerem "Akcja, która wchodzi ci pod skórę" pojawiły się też na Electric Love Festival w Salzburgu. Uczestnicy mieli okazję do wytatuowania sobie napisu "Klimaticket" w zamian za możliwość korzystania przez rok z bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną w całej Austrii. Oferta była ważna dla pierwszych trzech osób, które się zgłosiły. Twórcy kampanii twierdzą, że do tej pory skorzystało z tej możliwości sześć osób - trzy na festiwalu Frequency i trzy na Electric Love Festival.