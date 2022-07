Biznes ma poszukiwać alternatywnych źródeł energii. Jest zapowiedź

We wtorek Reuters przekazał słowa austriackiej minister energii Leonore Gewessler, która na konferencji prasowej poinformowała, że jej resort pracuje nad dekretem nakazującym przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, aby w miarę możliwości zakłady pracowały na alternatywnych do gazu ziemnego źródłach, zwłaszcza w oparciu o ropę naftową.

Austria. Biznes ma poszukiwać innych źródeł energii

- Elektrownie i przedsiębiorstwa przemysłowe zostaną poinstruowane, aby zmodernizować swoje systemy do pracy w trybie dualnym w zakresie, w jakim jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Oznacza to, że elektrownie mogą pracować zarówno na gazie ziemnym, jak i na innych źródłach energii - w większości przypadków będzie to ropa naftowa- powiedziała Gewessler.