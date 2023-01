Zaginięcie radioaktywnej kapsułki. Kolejna agencja dołącza do poszukiwań

Australijska agencja bezpieczeństwa jądrowego ARPANSA podała, że dołącza do poszukiwań kapsułki z materiałem radioaktywnym, która zaginęła na pustkowiu. Agencja wysłała zespół z pojazdem, który posiada przenośny detektor promieniowania. Departament Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych przekazał we wtorek, że do tej pory przeszukano 660 km.

ARPANSA dodała, że australijska organizacja nauki i technologii jądrowej ANSTO również wysłała swoich specjalistów oraz sprzęt w celu pomocy w zlokalizowaniu kapsułki. Australijskie władze poszukują jej już od ponad tygodnia. Prawdopodobnie wypadła z ciężarówki, która przejechała około 1400 km przez stan Australia Zachodnia.

Zaginęła kapsułka z materiałem radioaktywnym

Kilkumilimetrowa kapsułka została przekazana przez przedsiębiorstwo wydobywcze Rio Tinto wyspecjalizowanemu przewoźnikowi. Rio Tinto przeprosiło w poniedziałek za zagubienie kapsułki, do którego doszło w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

PAP

Kapsuła była częścią miernika używanego do pomiaru gęstości rudy żelaza, który został powierzony przez Rio Tinto Ltd. specjalistycznemu wykonawcy SGS Australia do zapakowania i rozpakowania. Transport został następnie zlecony firmie logistycznej Centurion.

Ciężarówka przewożąca kapsułkę przejechała z północy stanu Australia Zachodnia z miejscowości Newman do magazynu na przedmieściach Perth, co stanowi odległość większą niż całkowita długość Wielkiej Brytanii - wyliczyła agencja Reutera. Istnieją obawy, że kapsułka mogła już utknąć w oponie innego pojazdu i znajduje się setki kilometrów od obszaru poszukiwań. Departament Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych przekazał w poniedziałek, że prześledzenie trasy pociągu drogowego zajmie pięć dni. We wtorek poinformowano, że 660 km zostały przeszukane do tej pory.

Rozmiar małej okrągłej kapsuły zawierającej radioaktywny cez-137 w porównaniu z monetą dziesięciopensową AAP/DFES

Stanowi funkcjonariusze służb ratunkowych wydali we wtorek nowe ostrzeżenie dla kierowców, aby zachowali ostrożność podczas zbliżania się do grup poszukiwawczych; pojazdy przewożące detektory promieniowania poruszają się z małą prędkością.

Trwają badania promieniowania wzdłuż odcinków autostrad w Australii Zachodniej AAP/DFES

Mieszkańcom Australii Zachodniej powiedziano, aby trzymali się w odległości co najmniej pięciu metrów od kapsułki w przypadku jej znalezienia, ponieważ ekspozycja może spowodować oparzenia popromienne. Eksperci twierdzą jednak, że przejechanie obok kapsułki wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem, podobnym do poddania się prześwietleniu rentgenowskiemu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: PAP