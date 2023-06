PwC sprzedaje część swojej działalności w Australii za 1 dolara

PwC sprzedaje część swojego biznesu w Australii za dolara

Firma ogłosiła "wycofanie się ze wszystkich prac doradczych dla rządu" w niedzielę. Co więcej, PwC sprzedaje część biznesu zajmującego się doradztwem rządowym w Australii prywatnemu funduszowi Allegro Funds. Cena to 1 dolar australijski (ok. 0,7 dolara amerykańskiego, ok. 2,7 złotego) - podało PwC w oświadczeniu.