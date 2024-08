Jak opisuje BBC, w zeszły czwartek na stronie internetowej Qantas pojawiły się loty z Australii do Stanów Zjednoczonych w pierwszej klasie w dużo niższych cenach, z których można było skorzystać przez około osiem godzin. W efekcie około trzysta osób zakupiło bilety, płacąc za nie o 85 proc. mniej niż zazwyczaj u tego przewoźnika. BBC wyjaśnia, że standardowa cena za lot w pierwszej klasie wynosi 20 tys. dolarów australijskich (ok. 52 tys. zł), a bilet uprawnia m.in. do korzystania z drogich alkoholi, wykwintnych posiłków i wygodnych miejsc do odpoczynku na pokładzie samolotu. "Niestety w tym przypadku taryfa była zbyt korzystna, by mogła być prawdziwa" - stwierdził rzecznik Qantas, cytowany przez BBC. Części pasażerów udało się nabyć takie bilety za kilka tysięcy dolarów australijskich.