Ze świata

Wróżka w apartamencie. Syndykat wyłudził 600 milionów

Dwie kobiety zatrzymane przez policję w eleganckiej dzielnicy Dover Heights w Sydney oskarżone są o wyłudzenia na kwotę 46 milionów dolarów. To matka i córka. Pierwsza oszukiwała, podając się za wróżkę i mistrzynię feng shui. Ich wyrafinowana grupa przestępcza, nazwana przez policję Penthouse Syndicate, skradła łącznie ponad 160 mln.

Podejrzane zatrzymano w środę w ekskluzywnej rezydencji rodzinnej. Policja skonfiskowała m.in. luksusowe torebki, 40-gramową sztabkę złota z grawerunkiem Wielkiego Muru Chińskiego oraz żetony do kasyna.

Przepowiednia o przyjaznym miliarderze

Matka jako wróżka brała na cel członków społeczności wietnamskiej w Sydney. Była jej "wpływową i cieszącą się zaufaniem" członkinią. Klientom z trudnościami finansowymi przepowiadała... nadejście miliardera. Odmianę losu miało przyspieszyć zaciągnięcie pożyczki, a kobieta przejmowała część tej kwoty. To jednak tylko szczyt góry lodowej. 53-letniej wróżce postawiono kilkadziesiąt zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą nazwaną przez policję Penthouse Syndicate.

Wyrafinowana grupa przestępcza rozbita

W celu rozpracowania Penthouse Syndicate australijska policja powołała specjalną formację pod kryptonimem Strike Force Myddleton. Przestępczy syndykat, który został zidentyfikowany w 2023 r., zarabiał głównie na wyłudzaniu kredytów na zakup nieistniejących aut. Oszuści wykorzystywali skradzione tożsamości, współpracowali ze skorumpowanymi bankierami, a pieniądze prali, inwestując w nieruchomości. Do tej pory aresztowano 17 członków wyrafinowanej grupy przestępczej, w tym jej przywódców. W ramach ostatniego aresztowania śledczy zamrozili również aktywa o wartości około 10 mln dol.

- To, co zaczęło się jako dochodzenie w sprawie oszukańczego finansowania zakupu samochodów, doprowadziło do wykrycia jednej z najbardziej wyrafinowanych grup tego typu, z jaką spotkałem się w swojej karierze - powiedział detektyw Gordon Arbinja, dowódca wydziału ds. przestępstw finansowych.

Autorka/Autor: fig/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

