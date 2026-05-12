Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Znoszą ulgi, żeby dać młodym szansę na mieszkanie. "Przyznaję, że to kontrowersyjna zmiana"

|
Canberra
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rząd Australii wprowadził największe w tym stuleciu zmiany w opodatkowaniu inwestycji - przekazał Reuters. Mają one pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek nieruchomości. Jednocześnie ogłoszono pakiet osłonowy, który ma złagodzić skutki wzrostu kosztów życia wywołanego wojną z Iranem.

Minister skarbu Jim Chalmers określił we wtorek swój piąty budżet mianem "najważniejszego i najbardziej ambitnego" od dekad. Jednoznaczne zwycięstwo w ubiegłorocznych wyborach pozwoliło rządowi zająć się politycznie drażliwą kwestią nierówności międzypokoleniowych.

- Przyznaję, że to kontrowersyjna zmiana. Przyznaję też, że rząd przyjął inną perspektywę niż ta, którą prezentowaliśmy jeszcze 12 miesięcy temu. Głównym powodem zmiany naszego myślenia jest przekonanie, że nie możemy pozwolić, aby rynek mieszkaniowy w połączeniu z systemem podatkowym nadal uniemożliwiały tak wielu osobom, zwłaszcza młodym, postawienie pierwszego kroku na rynku nieruchomości - powiedział Chalmers podczas konferencji prasowej.

Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić

Klaudia Kamieniarz

Szczegóły reformy podatkowej w Australii

Reforma opiera się na propozycji ograniczenia zniżek w podatku od zysków kapitałowych oraz modyfikacji mechanizmu negative gearing (odliczania strat z inwestycji od dochodu). Polityka ta od dawna była krytykowana za faworyzowanie starszych i bogatszych inwestorów kosztem osób kupujących swój pierwszy dom.

Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary

Nieruchomości

Od 1 lipca 2027 roku rząd planuje zniesienie 50-procentowej zniżki w podatku od zysków kapitałowych (CGT) dla aktywów posiadanych przez ponad rok. Ulga ta, wprowadzona w 1999 roku, zbiegła się w czasie z gwałtownym i trwałym przyspieszeniem wzrostu cen mieszkań. System powróci do zasad sprzed 1999 roku - opodatkowaniu będą podlegać zyski pomniejszone o inflację, przy zachowaniu 30-procentowej minimalnej stawki podatku od zysków kapitałowych netto. Zmiana obejmie wszystkie aktywa, w tym nieruchomości.

"Te schody nie są twoje. Nie możesz nimi chodzić"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Te schody nie są twoje. Nie możesz nimi chodzić"

Martyna Sokołowska
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
AustraliaNieruchomościPodatkiBudżet państwa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
osiedle domy budownictwo shutterstock_2007033173
Cena nowego mieszkania w stolicy "przekroczyła już psychologiczną barierę"
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Cztery ustawy o kryptowalutach skierowane do dalszych prac
Z kraju
ebay
eBay odmawia sprzedaży. Rynek sceptyczny wobec oferty
Tech
Ursula von der Leyen
Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci
Tech
Meta
Unijny trybunał po stronie wydawców. Platformy mają płacić za treści
Ze świata
Netflix ma ponad 50 mln abonentów w ponad 40 krajach
Gigant streamingu chwali się wynikami. Ogromne zyski platformy
Tech
Dua Lipa
Dua Lipa pozywa Samsunga. Stanowisko giganta
Tech
Samolot Enter Air z powodu usterki krąży nad Nowym Sączem
Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży
shutterstock_2466205459
Nawet 2 tysiące miesięcznie. Oto co musisz wiedzieć o rencie z tytułu niezdolności do pracy
Dla pracownika
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w USA. Nowe dane
Rynki
shutterstock_2285103671
Kolory znikną z opakowań? Wojna uderza w producentów żywności
Handel
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Spotkanie Trumpa z Xi może wpłynąć na rynek AI i eksport chipów
Tech
Jennifer Siebel Newsom
Wyjątkowa gościni na konferencji Impact'26. TVN24 ze specjalnym cyklem
Z kraju
temat paliwa
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
shutterstock_2673979929
Umowa OpenAI z Microsoftem. Porozumienie przed możliwym IPO
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Trwa śledztwo w sprawie Zondacrypto. Setki zabezpieczonych urządzeń
Z kraju
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
Z kraju
SAFE
Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"
Z kraju
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
Pieniądze
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
Tech
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
Z kraju
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
Rynki
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
Z kraju
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
Ze świata
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
Ze świata
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica