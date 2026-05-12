Znoszą ulgi, żeby dać młodym szansę na mieszkanie. "Przyznaję, że to kontrowersyjna zmiana" Oprac. Wiktor Knowski |

Minister skarbu Jim Chalmers określił we wtorek swój piąty budżet mianem "najważniejszego i najbardziej ambitnego" od dekad. Jednoznaczne zwycięstwo w ubiegłorocznych wyborach pozwoliło rządowi zająć się politycznie drażliwą kwestią nierówności międzypokoleniowych.

- Przyznaję, że to kontrowersyjna zmiana. Przyznaję też, że rząd przyjął inną perspektywę niż ta, którą prezentowaliśmy jeszcze 12 miesięcy temu. Głównym powodem zmiany naszego myślenia jest przekonanie, że nie możemy pozwolić, aby rynek mieszkaniowy w połączeniu z systemem podatkowym nadal uniemożliwiały tak wielu osobom, zwłaszcza młodym, postawienie pierwszego kroku na rynku nieruchomości - powiedział Chalmers podczas konferencji prasowej.

Szczegóły reformy podatkowej w Australii

Reforma opiera się na propozycji ograniczenia zniżek w podatku od zysków kapitałowych oraz modyfikacji mechanizmu negative gearing (odliczania strat z inwestycji od dochodu). Polityka ta od dawna była krytykowana za faworyzowanie starszych i bogatszych inwestorów kosztem osób kupujących swój pierwszy dom.

Od 1 lipca 2027 roku rząd planuje zniesienie 50-procentowej zniżki w podatku od zysków kapitałowych (CGT) dla aktywów posiadanych przez ponad rok. Ulga ta, wprowadzona w 1999 roku, zbiegła się w czasie z gwałtownym i trwałym przyspieszeniem wzrostu cen mieszkań. System powróci do zasad sprzed 1999 roku - opodatkowaniu będą podlegać zyski pomniejszone o inflację, przy zachowaniu 30-procentowej minimalnej stawki podatku od zysków kapitałowych netto. Zmiana obejmie wszystkie aktywa, w tym nieruchomości.

