Australia kończy ze "złotymi wizami" dla bogatych inwestorów

Australia zlikwidowała tak zwaną złotą wizę, która przyznawała zamożnym zagranicznym inwestorom prawo do zamieszkania - podał portal stacji BBC.

Australia znosi "złote wizy"

Krytycy od dawna twierdzili, że program był wykorzystywany przez "skorumpowanych urzędników" do "lokowania nielegalnych funduszy". "Złote wizy" zostaną zastąpione wizami dla bardziej wykwalifikowanych pracowników - podał BBC.

Od 2012 roku w ramach programu przyznano tysiące wiz dla znaczących inwestorów (SIV), przy czym według danych rządowych 85 proc. z nich pochodziło z Chin . Program był reklamowany jako sposób na stymulowanie inwestycji zagranicznych i pobudzanie innowacyjności, a kandydaci musieli zainwestować ponad 5 mln dol. australijskich (3,3 mln dol. amerykańskich) w Australii , aby kwalifikować się do programu.

Po wielu przeglądach rząd stwierdził, że program nie spełnił swoich podstawowych celów. W dokumencie władze ogłosiły, że go zlikwiduje, koncentrując się zamiast tego na tworzeniu większej liczby wiz dla "wykwalifikowanych migrantów" zdolnych do "wniesienia ogromnego wkładu do Australii".