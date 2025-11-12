"Bezprecedensowy poziom szpiegostwa". Wywiad alarmuje

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło: TVN24

Grupy hakerskie Salt Typhoon i Volt Typhoon zaatakowały firmy telekomunikacyjne w USA i Australii. Zgodnie z ustaleniami Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu (ASIO) obie pracują dla chińskiego wywiadu.

Dyrektor generalny Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu (ASIO) powiedział na konferencji w Melbourne, że "bezprecedensowy poziom szpiegostwa" oznacza, że rośnie zagrożenie cybernetycznym sabotażem w ciągu najbliższych pięciu lat.

– Dokonano kradzieży poufnych informacji. Jeszcze większe zagrożenie stanowi potencjalny sabotaż funkcjonowania infrastruktury krytycznej – podkreślił Burgess.

Miliardy strat w wyniku szpiegostwa

Zdaniem australijskich władz reżimy autorytarne są coraz bardziej skłonne do sabotowania innych państw, aby szkodzić ich gospodarce, osłabiać zdolność prowadzenia wojny i szerzyć niezadowolenie społeczne.

– Wyobraźmy sobie konsekwencje wyłączenia prądu podczas fali upałów, zanieczyszczenia wody pitnej czy paraliżu systemu finansowego – dodał Burgess.

Chiny zaprzeczają

Powiązani z Chinami hakerzy "agresywnie atakują projekty i inwestycje sektora prywatnego, wykradając dane klientów". Dyrektor ASIO stwierdza, że obszar zainteresowania szpiegów się poszerza.

Australia szacuje, że w wyniku szpiegostwa w minionym roku poniosła straty wysokości 30 mld zł (12,5 mld dolarów australijskich), w tym 5 mld zł wykradzione firmom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin odrzuca oskarżenia Burgessa, określając je jako "rozpowszechnianie fałszywej narracji i prowokację".

