Bezkrólewie na australijskiej pięciodolarówce

Powrót do starej debaty

Peter Dutton, lider głównej siły opozycyjnej w kraju, stwierdził w radiu 2GB, że decyzja banku centralnego jest motywowana politycznie. - Nie ma co do tego wątpliwości, że jest to kierowane przez rząd i myślę, że premier (Anthony Albanese) powinien się do tego przyznać - skomentował.