Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Szkielet tyranozaura poszedł za miliony. Najdroższa tego typu sprzedaż w historii

|
Sotheby's Gus Rex
Torebka ze skóry tyranozaura
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku sprzedano szkielet tyranozaura za rekordową kwotę 50,1 miliona dolarów - przekazał "The Guardian". Jest to tym samym najdroższa skamieniałość dinozaura wylicytowana na aukcji.

Szkielet został nazwany na cześć Gary'ego "Gusa" Lickinga, właściciela terenu w hrabstwie Harding w Dakocie Południowej, gdzie został on odkryty w 2021 r. Prace wykopaliskowe trwały aż trzy lata. Wiek skamieniałości jest szacowany na ok. 67 mln lat. Jest ona uważana za jeden z największych i najbardziej kompletnych szkieletów dinozaura, jakie kiedykolwiek odkopano.

Tyranozaur "Gus"

"Gus" był wystawiony w siedzibie domu aukcyjnego Sotheby's w Nowym Jorku - Breuer Building. Głowa dinozaura okazała się jednak zbyt ciężka i zamiast niej na szkielecie umieszczono replikę. Oryginalną głowę eksponowano oddzielnie w holu budynku.

Szkielet został sprzedany za kwotę znacznie wyższą niż szacowano podczas przedsprzedaży, wyceniając go na 20-30 mln dolarów. Kwota, za którą sprzedany został "Gus", pobiła dotychczasowy rekord za skamieniałość dinozaura.

Poprzednim rekordzistą był stegozaur o imieniu Apex, sprzedany w 2024 r., również na aukcji Sotheby's, za 44,6 mln dolarów. Został on nabyty przez miliardera Kena Griffina, zarządzającego funduszem hedgingowym.

- Gus to nie tylko wyjątkowe znalezisko, ale także okaz, który był wydobyty, udokumentowany, przygotowany i pielęgnowany z prawdziwą dbałością. Rynek reaguje, gdy o wspaniałe okazy dba się w odpowiedni sposób - powiedziała Cassandra Hatton, wiceprezes Sotheby's i globalna dyrektor ds. nauki i historii naturalnej.

Nowa moda wśród kolekcjonerów

Skamielina została sprzedana po 10-minutowym starciu ofert między siedmioma uczestnikami aukcji - przekazał portal CNBC. Szkielet "Gusa" składa się ze 183 skamieniałych elementów kostnych, a jego kompletność, licząc po kościach, wynosi około 61 proc. Ma on około 11,6 metra długości, 3,8 metra wysokości, a długość jego czaszki wynosi 137 centymetrów, co czyni go jednym z największych skamieniałości tyranozaura, jakie kiedykolwiek znaleziono - przekazał dom aukcyjny Sotheby's. U "Gusa" stwierdzono również szereg urazów, w tym zrośnięte złamania kilku żeber i kości brzusznych, a także ślady ugryzień na kilku kościach czaszki.

Skamieniałości dinozaurów stały się jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku przedmiotów kolekcjonerskich. Zamożni kolekcjonerzy poszukują rzadkich przedmiotów o długoterminowej wartości, a domy aukcyjne, chcąc zdywersyfikować swoją ofertę, zwracają uwagę na kategorie wykraczające poza sztukę. Szkielet tyranozaura o imieniu "Stan" został sprzedany w domu aukcyjnym Christie's w 2020 roku za 31,8 mln dolarów - przypomina CNBC.

Eksperci zaniepokojeni

"The Guardian" zwraca uwagę, że w środowisku naukowców handel skamieniałościami dinozaurów wywołuje zaniepokojenie. Paleontolodzy obawiają się, że takie transakcje mogą zaszkodzić ich badaniom, umieszczając szkielety dinozaurów poza zasięgiem instytucji akademickich.

- Obecny trend, w którym skamieniałości dinozaurów są sprzedawane i reklamowane przez domy aukcyjne niczym rzadkie dzieła sztuki po zawrotnych cenach, jest bardzo niepokojący, podobnie jak idea kupowania skamieniałości dinozaurów jako symbolu statusu lub towaru - powiedział prof. Richard Butler, paleontolog z Uniwersytetu w Birmingham.

W niektórych krajach, np. w Mongolii czy Brazylii, wszystkie skamieniałości są własnością państwa - zaznacza brytyjski dziennik.

Źródło: PAP, CNBC
Udostępnij:
Tagi:
DinozauryAukcja
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Pierwszy taki zakaz w Chorwacji. Miasto ma dość imprez turystów
Turystyka
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Wielka Brytania zaostrza przepisy. Social media z nocnym limitem
Tech
Donald Trump
Ból głowy Trumpa. Ceny paliw na dniach przebiją psychologiczną granicę
Moto
meta media społecznościowe
Surowe kary dla mediów społecznościowych. Ten kraj zmienia prawo
Ze świata
pap_20100930_00R
20 lat, 47 miliardów i koniec. Buffett zmienia zdanie. W tle Epstein
Ze świata
pieniądze portfel złotówki
Polacy najbardziej pesymistyczni w Europie. Rośnie niepokój o finanse
Pieniądze
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Spór o najem krótkoterminowy. "To najgorsza ustawa jaka wyszła z rządu"
Nieruchomości
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Trzeci dzień wzrostów. "Są gotowi wycofać się z zakupów"
Rynki
Dziesięcioletni chłopiec z okolic Rzymu zadzwonił pod numer alarmowy 112. Zamówił pizzę
Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania
Tech
Mała dziewczynka nalewająca świeżą, chłodną domową lemoniadę do plastikowego szkła podczas sprzedaży napojów z przyjaciółką na straganie w upalny letni dzień
Sanepid zabrał głos w sprawie sprzedaży lemoniady przez dzieci. Są wytyczne
Z kraju
Elon Musk
Koszt środowiskowy sztucznej inteligencji. Elon Musk z pozwem
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w czerwcu. Nowe dane
Z kraju
Pekin, Chiny
Gospodarka Chin wyhamowała. "Uwypuklają pogłębiającą się rozbieżność"
Ze świata
Jeden na jeden - Miłosz Motyka
Minister: mam konkretny plan, natomiast dzisiaj go nie używamy
Z kraju
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Zakazali budowania centrów danych AI. "Jeden z największych wstrząsów"
Ze świata
kuba hawana shutterstock_2730976575_1
Blackout w całym kraju. Kryzys narasta
Ze świata
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Ormuz. Jest nowe rozwiązanie
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
"Pomoc" w odzyskaniu pieniędzy. Jak działają oszuści
Tech
fabryka roboty maszyny shutterstock_2682841033
Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem gospodarki
Tech
Kevin Warsh
Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
Ze świata
Facebook Meta
Meta z pozwem. Algorytm miał wskazywać osoby do zwolnienia
Tech
W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z wakacyjnym szczytem cen paliw - przewidują analitycy BM Reflex
W drogę bez kierowcy. Polska zmienia prawo
Łukasz Figielski
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Sposób na ominięcie cieśniny. Emiraty zapowiadają nowy projekt
Ze świata
shutterstock_2359731071
Zwolnienia w dużym banku. Pracę stracą setki osób
Z kraju
FED Rezerwa Federalna USA
Inflacja w USA zaskakuje. Widmo podwyżki stóp pozostaje
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
Milion aut w miesiąc. Rekord Chin bije w Europę
Moto
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Platformy nie sprawdzają, młodzi korzystają. Zakaz okazał się dziurawy
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rząd przyjął nowe zasady najmu krótkoterminowego. "Nie wywróci rynku"
Z kraju
Dziewczynka na spacerze z nowonarodzonym bratem w wózku
Mieszkańców będzie coraz mniej. Te regiony Polski wyludnią się najszybciej
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica