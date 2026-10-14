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Ze świata

Ataki w cieśninie Ormuz. Kontenerowiec poszedł na dno, trwa walka o kolejną jednostkę

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Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Bartłomiej Ślak: cieśnina Ormuz jest pusta, wolna od statków
Źródło zdj. gł.: Shady Alassar/Anadolu/PAP
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W rejonie cieśniny Ormuz zatonął pływający pod banderą Singapuru kontenerowiec GFS Pride. Niezależnie od tego poważnie uszkodzony został statek Cape Dao pod banderą Antigui i Barbudy. Próby uratowania jednostki zakończyły się niepowodzeniem - przekazał Reuters.

Według tych źródeł zatonął pływający pod banderą Singapuru kontenerowiec GFS Pride o ładowności wynoszącej 2824 TEU, którego armatorem jest firma z GFS Ship Management FZE z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Incydenty w cieśninie Ormuz

Niezależnie od tego, w pobliżu cieśniny Ormuz tonie pływający pod banderą Antigui i Barbudy statek Cape Dao, który jest zarządzany przez inną firmę z ZEA, Peonies Shipmanagement FZE. Według brytyjskiej firmy Vanguard, która zajmuje się bezpieczeństwem żeglugi, statek został 23 września trafiony pociskiem, a podjęte próby jego uratowania się nie powiodły.

Reuters podał, powołując się na dwóch wysokich rangą irańskich urzędników, że siły irańskie wzmogły ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz, co ma na celu utrzymanie wysokich cen ropy i w konsekwencji wpłynięcie na wynik listopadowych wyborów do amerykańskiego Kongresu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Cieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzie
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