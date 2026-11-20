Ataki Rosji na Ukrainę. Elektrownie jądrowe ograniczają produkcję
Jak podała agencja, cytując pierwszego zastępcę ministra energetyki Ukrainy Artema Nekrasowa, w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek rano Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, którego celem były obiekty energetyczne, w tym elektrownie oraz stacje przesyłowe i dystrybucyjne.
Przerwy w dostawach energii w Ukrainie
- W jego wyniku elektrownie jądrowe musiały ograniczyć moc generacji - powiedział wiceminister. Dodał, że będą one stopniowo powracać do normalnego trybu pracy po naprawie uszkodzonych sieci.
Według ministerstwa przerwy w dostawach energii objęły Kijów oraz obwody: winnicki, dniepropietrowski, doniecki, zaporoski, kirowohradzki, odeski, charkowski, chersoński, czerkaski i czernihowski. W obwodzie charkowskim rannych zostało dwóch pracowników sektora energetycznego.
Awaryjne wyłączenia prądu na Ukrainie
Aby ustabilizować pracę systemu energetycznego, w stolicy kraju oraz obwodach lwowskim, zakarpackim, dniepropietrowskim, połtawskim, charkowskim i iwanofrankiwskim wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu. W większości regionów obowiązują również godzinowe harmonogramy przerw w dostawach energii, a przedsiębiorstwa przemysłowe objęto ograniczeniami poboru mocy.
Ministerstwo przekazało, że prace naprawcze już trwają, jednak ich tempo spowalniają kolejne rosyjskie ataki na odbudowane obiekty energetyczne oraz częste alarmy przeciwlotnicze.