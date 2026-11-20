Ze świata Ataki Rosji na Ukrainę. Elektrownie jądrowe ograniczają produkcję Oprac. Alicja Skiba |

RCB wydało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA.

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Jak podała agencja, cytując pierwszego zastępcę ministra energetyki Ukrainy Artema Nekrasowa, w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek rano Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, którego celem były obiekty energetyczne, w tym elektrownie oraz stacje przesyłowe i dystrybucyjne.

Przerwy w dostawach energii w Ukrainie

- W jego wyniku elektrownie jądrowe musiały ograniczyć moc generacji - powiedział wiceminister. Dodał, że będą one stopniowo powracać do normalnego trybu pracy po naprawie uszkodzonych sieci.

Według ministerstwa przerwy w dostawach energii objęły Kijów oraz obwody: winnicki, dniepropietrowski, doniecki, zaporoski, kirowohradzki, odeski, charkowski, chersoński, czerkaski i czernihowski. W obwodzie charkowskim rannych zostało dwóch pracowników sektora energetycznego.

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Awaryjne wyłączenia prądu na Ukrainie

Aby ustabilizować pracę systemu energetycznego, w stolicy kraju oraz obwodach lwowskim, zakarpackim, dniepropietrowskim, połtawskim, charkowskim i iwanofrankiwskim wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu. W większości regionów obowiązują również godzinowe harmonogramy przerw w dostawach energii, a przedsiębiorstwa przemysłowe objęto ograniczeniami poboru mocy.

Ministerstwo przekazało, że prace naprawcze już trwają, jednak ich tempo spowalniają kolejne rosyjskie ataki na odbudowane obiekty energetyczne oraz częste alarmy przeciwlotnicze.