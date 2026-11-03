Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"

|
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Cyberataki na sklepy spożywcze w kilku państwach Europy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Johan Nilsson
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Hakerzy zaatakowali systemy chłodzenia w sklepach kilku państw Unii Europejskiej. Przynajmniej dziewięć krajów odnotowało przypadki cyberataków na lodówki i zamrażarki w różnych sieciach handlowych. Miesiąc temu do podobnego zdarzenia doszło we Francji.

Zaatakowane zostały systemy chłodzenia m.in. działającej na terenie Portugalii marki supermarketów Intermarche czy różne sieci sklepów w Szwecji, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Włoszech. Użyto tego samego mechanizmu, co w październiku w supermarketach we Francji - hakerzy podwyższyli temperaturę w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywana jest żywność.

Cyberataki na sieci supermarketów. Jest reakcja Brukseli
Dowiedz się więcej:

Cyberataki na sieci supermarketów. Jest reakcja Brukseli

Hakerzy zaatakowali sklepy spożywcze

Według telewizji SIC atak informatyczny sparaliżował działanie systemów chłodzenia w zamrażarkach i lodówkach w co najmniej siedmiu supermarketach sieci Intermarche w Portugalii. Operator sieci wielkopowierzchniowych placówek handlowych w wydanym oświadczeniu poinformował, że w żadnym z supermarketów Intermarche nie doszło do "zaburzenia bezpieczeństwa żywnościowego".

Powołująca się na policję stacja sprecyzowała, że atak hakerski miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w kilku miejscach Europy. Do tej pory nie ustalono, kto stoi za atakiem.

Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Johan Nilsson

- Normalnie w lodówkach mamy 20 stopni na minusie. Teraz osiągnęły one temperaturę 20 stopni na plusie - relacjonował jeden ze sprzedawców w Belgii.

- Nie rozumiem, po co ktoś to robi? Jaki jest sens hakowania lodówek? Na świecie panuje głód, wielu ludzi nie ma co jeść, a tu marnuje się tyle jedzenia. To bardzo smutne - dodał.

- Hakerzy włamywali się do systemu kontroli temperatury w naszych lodówkach, pozmieniali wszystkie ustawienia. To szaleństwo. Co mieliby na tym zyskać? - powiedział sprzedawca ze Szwecji. - Dla mnie to właściwie rodzaj terroryzmu - dodał.

Ataki na lodówki i zamrażarki we Włoszech

Do cyberataków na systemy chłodzące doszło również na Sycylii, w Toskanii i w Emilii-Romanii - podały w poniedziałek włoskie media.

Agencja ANSA poinformowała, że awarię systemów chłodzenia w wyniku ataku hakerów stwierdzono w kilku supermarketach w Katanii i w Palermo na Sycylii. Dyrekcja jednej z sieci sprzedaży na wyspie wyjaśniła, że w rezultacie znacznego podniesienia temperatury doszło do rozmrożenia produktów, które trzeba było wyrzucić. Podobne przypadki stwierdzono także w niektórych supermarketach w regionach Toskania i Emilia- Romania - zauważyła telewizja RAI.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi włoska policja pocztowa, ścigająca przestępczość internetową. Zajmuje się tym również krajowa Agencja do spraw Cyberbezpieczeństwa.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
atak hakerówCyberbezpieczeństwoCyberatakSklep
Zobacz także:
Binance
Atak hakerski na Binance. Korea Północna odpiera zarzuty
Ze świata
alta banka shutterstock_2809214559
Zatrzymano prezesa jednego z największych banków w kraju
Ze świata
Nastolatka z Legnicy wysyłała niepokojące wiadomości
"Gdzie się ukryć". Aplikacja dostępna do pobrania
Z kraju
Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum
Minister alarmuje. Mówi o "największym zagrożeniu"
Ze świata
Unia Europejska Komisja
Cyberataki na sieci supermarketów. Jest reakcja Brukseli
Ze świata
portfel pieniądze
NBP ujawnia plany banków. Jak zmieni się dostępność kredytów
Pieniądze
No Data Center shutterstock_2801329485
Dwa obozy i gorący spór. Polaryzujący temat przed wyborami
Tech
Ministerstwo Finansów
Ustawa przeszła przez Sejm i Senat. Może być problem natury konstytucyjnej
Z kraju
AdobeStock_359790855
Ponad 100 miliardów złotych. Potężna kwota nieprawidłowości
Z kraju
shutterstock_2183395155
Skarga odrzucona. Duża kara dla znanego banku
Pieniądze
jedzenie
"Podróbki" droższe niż oryginały. "Pieniądze działają tu w dwie strony"
Alicja Skiba
Radosław Sikorski
Sikorski: okazuje się, że prezydent robił to osobiście. Jest odpowiedź
Paulina Karpińska
Sam Altman
Limity dla sztucznej inteligencji. Nowy plan lidera
Tech
luksemburg sklepy galeria witryny shutterstock_2175938689
Problemy z lodówkami i zamrażarkami. Incydenty w wielu krajach
Tech
lotnisko para dziecko wózek terminal samolot odprawa lot shutterstock_467358152
Szykuje się wstrząs na rynku. "Nawet o 20 procent"
Pieniądze
Adam Glapiński
Ryzyko paraliżu banku centralnego. Termin upływa w środę
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Miliard baryłek mniej. Globalne zapasy ropy topnieją
Rynki
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Apel polskiego biznesu. "Ten dorobek nie jest dany raz na zawsze"
Z kraju
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny na stacjach paliw. Nowe stawki na wtorek
Pieniądze
Deweloperzy budują rekordowo dużo mieszkań
Mieszkańcy liczyli na większy metraż. Wysoka kara dla dewelopera
Nieruchomości
przemysł, fabryka, metan, dym, budownictwo, środowisko
"Polski przemysł nabiera rozpędu". Wynik przekroczył oczekiwania
Z kraju
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Miliardowe wypłaty z Binance. Analitycy oceniają skalę ataku
Tech
Adam Glapiński
W środę decyzja w sprawie stóp procentowych. "Polityka wait-and-see"
Z kraju
Donald Trump - Mark Carney
Szansa na przełom w relacjach USA-Kanada. Trump: mamy zarys umowy
Ze świata
Ropa naftowa, Niemcy
Nagły spadek cen. Rynek zmienia kierunek
Rynki
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Nowe limity IKZE na 2027 rok. Będzie można wpłacić więcej
Pieniądze
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Rekordowy budżet na 2027 rok. "Wzrost dla narodu"
Ze świata
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
Ze świata
biuro
To może zgubić niejedną firmę. "Zagrożenie rośnie"
Tech
Donald Trump
Takiej kampanii jeszcze nie było. "Wyborcy nie łączą tej kwestii z Donaldem Trumpem"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica