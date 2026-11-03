Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"
Zaatakowane zostały systemy chłodzenia m.in. działającej na terenie Portugalii marki supermarketów Intermarche czy różne sieci sklepów w Szwecji, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Włoszech. Użyto tego samego mechanizmu, co w październiku w supermarketach we Francji - hakerzy podwyższyli temperaturę w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywana jest żywność.
Hakerzy zaatakowali sklepy spożywcze
Według telewizji SIC atak informatyczny sparaliżował działanie systemów chłodzenia w zamrażarkach i lodówkach w co najmniej siedmiu supermarketach sieci Intermarche w Portugalii. Operator sieci wielkopowierzchniowych placówek handlowych w wydanym oświadczeniu poinformował, że w żadnym z supermarketów Intermarche nie doszło do "zaburzenia bezpieczeństwa żywnościowego".
Powołująca się na policję stacja sprecyzowała, że atak hakerski miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w kilku miejscach Europy. Do tej pory nie ustalono, kto stoi za atakiem.
- Normalnie w lodówkach mamy 20 stopni na minusie. Teraz osiągnęły one temperaturę 20 stopni na plusie - relacjonował jeden ze sprzedawców w Belgii.
- Nie rozumiem, po co ktoś to robi? Jaki jest sens hakowania lodówek? Na świecie panuje głód, wielu ludzi nie ma co jeść, a tu marnuje się tyle jedzenia. To bardzo smutne - dodał.
- Hakerzy włamywali się do systemu kontroli temperatury w naszych lodówkach, pozmieniali wszystkie ustawienia. To szaleństwo. Co mieliby na tym zyskać? - powiedział sprzedawca ze Szwecji. - Dla mnie to właściwie rodzaj terroryzmu - dodał.
Ataki na lodówki i zamrażarki we Włoszech
Do cyberataków na systemy chłodzące doszło również na Sycylii, w Toskanii i w Emilii-Romanii - podały w poniedziałek włoskie media.
Agencja ANSA poinformowała, że awarię systemów chłodzenia w wyniku ataku hakerów stwierdzono w kilku supermarketach w Katanii i w Palermo na Sycylii. Dyrekcja jednej z sieci sprzedaży na wyspie wyjaśniła, że w rezultacie znacznego podniesienia temperatury doszło do rozmrożenia produktów, które trzeba było wyrzucić. Podobne przypadki stwierdzono także w niektórych supermarketach w regionach Toskania i Emilia- Romania - zauważyła telewizja RAI.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi włoska policja pocztowa, ścigająca przestępczość internetową. Zajmuje się tym również krajowa Agencja do spraw Cyberbezpieczeństwa.