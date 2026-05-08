Ze świata Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria Oprac. Paulina Karpińska

Zełenski w Parlamencie Europejskim: dziękuję za zdecydowane stanowisko wobec agresji Rosji Źródło: TVN24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o ataku na jedną z najważniejszych rafinerii ropy naftowej w Rosji, znajdującą się w Jarosławiu.

"Jarosław, ponad 700 kilometrów od granicy Ukrainy. Obiekt przemysłu naftowego, który miał ogromne znaczenie dla finansowania rosyjskiej wojny" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Dziękuję Siłom Zbrojnym Ukrainy i naszemu wywiadowi wojskowemu za taki przejaw sprawiedliwości. Ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu są kontynuowane w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia w nasze miasta i wsie. Rosja musi wybrać prawdziwy pokój i tylko presja sankcyjna to zapewni" - ostrzegł ukraiński prezydent.

Ograniczenia lotów

Ukraińskie media podały, z powołaniem na kanały monitorujące na Telegramie oraz przedstawicieli rosyjskich władz i mediów, że drony zaatakowały także Moskwę i Rostów nad Donem.

W związku z atakami wprowadzono ograniczenia lotów m.in. na moskiewskich lotniskach Wnukowo i Domodiedowo.

Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało, że z powodu ataku dronów 13 lotnisk na południu Rosji wstrzymało działalność.

Pożar na terenie rafinerii w Jarosławiu

Według kanałów na Telegramie celem uderzeń była rafineria w Jarosławiu, na terenie której wybuchł pożar. W Rostowie nad Donem bezzałogowce zaatakowały zakład Agropromzapczast.

Yaroslavl, more than 700 kilometers from Ukraine’s state border. An oil sector facility that was of great importance for financing Russia’s war.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

"Lokalni mieszkańcy informowali o serii eksplozji, po których na miejscu wybuchł rozległy pożar" - przekazał portal Ukrainska Prawda. Jak dodał, "później gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że w regionie odparto atak bezzałogowych statków powietrznych i rakiet".

Według rosyjskiego ministerstwa obrony nad regionami Rosji zestrzelono łącznie 264 drony. "Ilu dronów nie udało się zestrzelić, rosyjskie władze tradycyjnie nie informują" - zaznaczył ukraiński serwis.

Rozejm pomiędzy Ukrainą i Rosją

Rosja jednostronnie ogłosiła rozejm w dniach 8-10 maja w związku z paradą w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej i w obawie przed ukraińskimi atakami.

Wcześniej rozejm - także jednostronnie - ogłosiła Ukraina, która chciała jednak, by obowiązywał on od północy z 5 na 6 maja.

Prezydent Zełenski oznajmił następnie, że Rosja odrzuciła porozumienie; wcześniej ostrzegał, że w dniu parady nad Placem Czerwonym w Moskwie mogą przelecieć ukraińskie drony.

