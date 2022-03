Maląg: wsparcie, które przygotowujemy dla Ukraińców, to przede wszystkim otwarcie rynku pracy

czytaj dalej

Światowy potentat transportu morskiego Maersk czasowo zawiesza wszystkie wysyłki kontenerów do i z Rosji - poinformowało we wtorek duńskie przedsiębiorstwo. To odpowiedź na zachodnie sankcje przeciw Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Zawieszenie nie będzie dotyczyć przesyłek żywności, pomocy humanitarnej i medycznej - dodano.