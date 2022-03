Disney, Warner Bros. i Sony Pictures Entertainment wstrzymują premiery filmowe w Rosji

Studia wstrzymują pokazy filmowe w Rosji

W ciągu weekendu Ukraińska Akademia Filmowa stworzyła petycję internetową, która wzywała do międzynarodowego bojkotu rosyjskiego kina i rosyjskiego przemysłu filmowego po inwazji.

Rosja jest znaczącym rynkiem dla Hollywood - z obrotem w wysokości 601 milionów dolarów w 2021 roku. To około 2,8 proc. światowej sprzedaży biletów, która według Comscore wyniosła 21,4 miliarda dolarów w zeszłym roku - napisał Reuters.

Światowe premiery kinowe

Światowe premiery ma mieć kilka głośnych produkcji: "Batman", którego premiera zaplanowana jest na 3 marca w Rosji w ramach ogólnoświatowej premiery oraz "Sonic the Hedgehog 2" wytwórni Paramount Pictures, która zadebiutuje na całym świecie 8 kwietnia.

- Jeżeli USA i ich sojusznicy chcą odciąć Rosję od reszty świata, to jak mamy iść naprzód i pokazywać tam nasze filmy? - miał pytać retorycznie jeden z kierowników studia w rozmowie z "The Hollywood Reporter", co zacytował Reuters.