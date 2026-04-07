Atak na strategiczną wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy

Trump: wtorek to ostateczny termin dla Iranu

Wyspa Chark, o powierzchni ok. 6 na 4 km, położona jest w północno-wschodniej części Zatoki Perskiej, około 25 kilometrów od irańskiego wybrzeża.

Znajduje się na szlaku prowadzącym do terminali naftowych w Iraku i Kuwejcie. Przez zlokalizowany tam terminal przechodzi około 90 procent irańskiego eksportu ropy. Wyspa jest silnie ufortyfikowana, a jej strategiczne położenie pozwala Teheranowi kontrolować ruch w cieśninie Ormuz.

Zdaniem ekspertów, ze względu na kluczowe znaczenie Charku, jego ewentualne zniszczenie stanowiłoby dla Iranu "czerwoną linię" i mogłoby doprowadzić do poważnej eskalacji.

Militarne zniszczenie infrastruktury wyspy byłoby dla Iranu wyjątkowo dotkliwe i oznaczałoby znaczące zaostrzenie konfliktu. Prawdopodobnie spowodowałoby to także dalszy wzrost cen ropy oraz nasilenie irańskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

