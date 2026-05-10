Ze świata

Pocisk uderzył w statek u wybrzeży Kataru

Doha
Trzy niszczyciele Marynarki Wojennej USA wypłynęły z Cieśniny Ormuz pod ostrzałem
Źródło: Reuters
W pobliżu cieśniny Ormuz doszło do ataku na statek handlowy. Jednostka została trafiona niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu ponad 40 kilometrów na północny wschód od Dohy - poinformowała w niedzielę brytyjska agencja UKMTO, monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Wszystkim jednostkom w tym rejonie zalecono zachowanie szczególnej ostrożności.

Jak zauważyła agencja AFP, do zdarzenia doszło po tym, jak irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła w sobotę atakiem na "wrogie" statki w tym regionie.

UKMTO przekazało, że uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko.

Statkom znajdującym się w tym rejonie zalecono zachować ostrożność.

Cieśnina Ormuz wciąż zablokowana

Chociaż od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu, w tym irańskich uderzeniach na statki handlowe.

TVN24

Przed rozpoczęciem 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

