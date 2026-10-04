Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata
|

Atak i "jeden z największych kryzysów". Duży kłopot z ropą

Alicja Skiba
Oprac. Alicja Skiba
Katarzyna Korzeniowska
Katarzyna Korzeniowska
Arabia Saudyjska powoli wznawia pracę rurociągu Wschód-Zachód - zdjęcie satelitarne
Arabia Saudyjska powoli wznawia pracę rurociągu Wschód-Zachód - zdjęcie satelitarne
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Atak na kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej to ważna lekcja dla Saudi Aramco, ale też Orlenu. "Kryzys" - jak mówią eksperci - z którego trzeba wyciągnąć wnioski.Artykuł dostępny w subskrypcji

Kiedy pod koniec lutego USA i Izrael z powietrza uderzyły na Iran, a ten w odwecie zablokował transport ropy przez cieśninę Ormuz, Orlen uspokajał, że nie sprowadza surowca tą trasą.

Kłopot pojawił się pół roku później.

Pozostało 96% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak atak na saudyjską infrastrukturę naftową wpłynął na światowy rynek ropy.
Jakie działania podjął Orlen w odpowiedzi na problemy w dostawach surowca.
Jakie wyzwania i lekcje płyną z kryzysu dla polskiej i saudyjskiej firmy.
Jakie alternatywy i strategie rozważane są w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaArabia SaudyjskaAramco
Zobacz także:
Serwerownia AI
Mieszkańcy mówią "nie" centrom danych. Globalny problem
Tech
Protest w Madrycie w Hiszpanii
Fala protestów w całym kraju. Hiszpanie chcą strajku generalnego
Nieruchomości
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
Ze świata
ulica droga samochody shutterstock_1164370045
Kolejne dobre wiadomości dla kierowców. "Nawet o trzydzieści groszy taniej"
Pieniądze
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób
Ze świata
Lotto
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
komputer cyberatak
Wyciekły dane z popularnego serwisu turystycznego
Z kraju
FLAGI KANADA USA shutterstock_2824959545
Rezygnują z amerykańskich produktów. "Bojkot zmienił się w przyzwyczajenie"
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Czy nadchodzi zwrot na rynku ropy? Wystarczy jeden ruch
Rynki
Radosław Sikorski, Marcin Kierwiński
Polityczna burza trwa. "To się nie składa intelektualnie"
Pieniądze
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Inwestowanie bez podatku Belki. Tak mają działać konta OKI
Pieniądze
buenos aires argentyna shutterstock_2549145183
Argentyna liczy na miliardy do budżetu. Sięga po nietypowe rozwiązanie
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Nagły zwrot Trumpa. "To nigdy nie było na stole"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kolejny milioner w Polsce. Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
onlyfans shutterstock_2069005310
"Kobieta staje się czymś w rodzaju mięsa"
Monika Winiarska
tankowanie benzyna stacja paliwo
Weekend na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Karol Nawrocki
"Albo nie czyta projektów, albo bezczelnie kłamie"
Fakty po faktach
Karol Nawrocki
Nawrocki apeluje do Tuska. "Dzisiaj cała Polska już wie"
Z kraju
Donald Trump
Trump: Europa właśnie zgodziła się. Macron: uwolnienie rozpocznie się natychmiast
Ze świata
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ceny paliw po przywróceniu programu. Ile zapłacimy za tankowanie?
Pieniądze
Angela Merkel i Gerhard Schroeder
Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków
Pieniądze
Biały Dom
"To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych"
Ze świata
shutterstock_2606136503
Nowy podatek. Orlen podał szacunki
Pieniądze
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja ujawnia plan na wojnę z Ukrainą. "Całkowite wstrzymanie"
Ze świata
shutterstock_2596650825 (1)
Tańsze paliwa. Słony rachunek
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Maksymalne ceny paliw. Oto nowe limity
Pieniądze
Scott Bessent
Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica