Atak i "jeden z największych kryzysów". Duży kłopot z ropą

Kiedy pod koniec lutego USA i Izrael z powietrza uderzyły na Iran, a ten w odwecie zablokował transport ropy przez cieśninę Ormuz, Orlen uspokajał, że nie sprowadza surowca tą trasą.
Kłopot pojawił się pół roku później.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak atak na saudyjską infrastrukturę naftową wpłynął na światowy rynek ropy.
Jakie działania podjął Orlen w odpowiedzi na problemy w dostawach surowca.
Jakie wyzwania i lekcje płyną z kryzysu dla polskiej i saudyjskiej firmy.
Jakie alternatywy i strategie rozważane są w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.