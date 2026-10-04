Atak i "jeden z największych kryzysów". Duży kłopot z ropą

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak atak na saudyjską infrastrukturę naftową wpłynął na światowy rynek ropy.

Jakie działania podjął Orlen w odpowiedzi na problemy w dostawach surowca.

Jakie wyzwania i lekcje płyną z kryzysu dla polskiej i saudyjskiej firmy.

Jakie alternatywy i strategie rozważane są w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.