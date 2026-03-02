Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa

Co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Relacja Jacka Tacika Źródło: TVN24

Irański państwowy nadawca IRIB został w niedzielę zhakowany na kilka minut, w ciągu których wyemitowano przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu skierowane do narodu irańskiego - poinformowała nadająca z Londynu stacja IranIntl.

Komunikat do Irańczyków

Stacja zamiast standardowych propagandowych informacji pokazała również nagrania z amerykańskich ataków rakietowych na różne miejsca, w tym na biuro zabitego w sobotę ajatollaha Alego Chameneiego.

IRAN STATE TV HACKED - NETANYAHU MAKES A GUEST APPEARANCE 😆



Iran’s Channel 3 reportedly got hijacked mid-broadcast.



Instead of regular programming, viewers saw a message from Israel’s PM urging Iranians to rise up against the regime.pic.twitter.com/ya4VcIRDeg https://t.co/y3Pfb0SKuY — NewsForce (@Newsforce) March 1, 2026 Rozwiń

Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem atakują od soboty Iran, który przeprowadza kontruderzenia na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

Stacja pozostaje na antenie

W niedzielę wieczorem w siedzibę stacji trafił izraelski pocisk, wywołując pożar. Irańska agencja informacyjna ISNA potwierdziła, że część kompleksu nadawczego IRIB została uszkodzona, choć podkreśliła, że stacja wciąż pozostaje na antenie.

IRIB była wcześniej celem ataków podczas 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas stacja musiała przerwać nadawanie wiadomości, ponieważ w studio, skąd prowadzono relację zawalił się sufit, zmuszając prezentera do ucieczki.

Opracował Wiktor Knowski/ams