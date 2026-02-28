Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności

WYDANIE SPECJALNE: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
Po izraelskich atakach na cele w Iranie w wielu dzielnicach stolicy sieć komórkowa przestała działać. Reuters przekazał, że na stacjach paliw tworzą się długie kolejki, a tysiące mieszkańców próbują opuścić miasto.
Agencja dodała, że w wyniku ataku i odwetów może dojść do zakłóceń wydobycia ropy i gazu oraz spowodować zniszczenia infrastruktury energetycznej na Bliskim Wschodzie.
Atak na Iran przez Izrael i USA
Izrael potwierdził przeprowadzenie prewencyjnego ataku na irańskie cele wojskowe, wprowadzając najwyższy poziom gotowości i apelując do obywateli o pozostanie w pobliżu schronów. Rząd w Jerozolimie określił operację jako "uderzenie wyprzedzające" mające powstrzymać zagrożenia ze strony Iranu.
Według New York Timesa i Reutera w działaniach uczestniczyły także Stany Zjednoczone, które uderzyły w irańskie obiekty. Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany w bezpieczne miejsce. Prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji wojskowej przeciwko Iranowi.
