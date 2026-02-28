Trzy kraje zamykają przestrzeń powietrzną

Izrael zaatakował Iran. Wybuchy w Teheranie

Iran, Irak oraz Izrael zamknęły przestrzeń powietrzną nad swoimi krajami.

Atak na Iran

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters.

Z kolei irańskie media poinformowały, że w Teheranie słychać było kilka wybuchów. Według agencji Reuters i AP wybuchy słychać było w centrum oraz na północy i wschodzie stolicy Iranu.

Izrael zamyka przestrzeń powietrzną

Rząd w Jerozolimie potwierdził przeprowadzenie prewencyjnego ataku na cele w Iranie. Izraelskie wojsko wprowadziło podwyższony poziom gotowości i zaapelowało do mieszkańców o pozostawanie w pobliżu schronów oraz unikanie podróży, o ile to możliwe.

Izrael zamknął przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych. Władze portów lotniczych poprosiły obywateli, by nie udawali się na żadne z lotnisk w kraju. Zawieszone zostały również loty w przestrzeni publicznej.

"Uderzenie wyprzedzające"

Izraelski rząd określił atak na Iran jako "uderzenie wyprzedzające. Otworzyło to nową fazę militarnej konfrontacji w regionie i osłabiło perspektywy dyplomatycznego rozwiązania sporu nuklearnego Teheranu z Zachodem.

Jak podały "New York Times" i Reuters, w operację zaangażowały się również Stany Zjednoczone, które przeprowadziły własne uderzenia na irańskie cele. Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, miał zostać ewakuowany w bezpieczne miejsce.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia USA rozpoczęła dużą operację militarną w Iranie.

Według izraelskiego ministra obrony Israela Katza operacja była planowana od miesięcy we współpracy z USA i miała na celu "usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa Izraela".

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris