Producent szczepionki na COVID-19 będzie zwolniony z części odpowiedzialności. Jest umowa z Brukselą

Komisja Europejska podpisała umowę z firmą AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19. To pierwsze takie porozumienie, które weszło w życie. Co ważne, zwalnia ono koncern farmaceutyczny z określonego rodzaju odpowiedzialności za stosowanie preparatu.

"Negocjacje przyniosły teraz jasny rezultat"

- Jesteśmy w środku pandemii, to wyjątkowe okoliczności. Musimy działać tak szybko, jak to możliwe, by zakończyć ten bezprecedensowy kryzys zdrowotny i chronić obywateli. Nie oznacza to, że będziemy szli na kompromisy w sprawie bezpieczeństwa przyszłej szczepionki. Nie będziemy zmieniać istniejących zasad dotyczących odpowiedzialności - powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE Tim McPhie.