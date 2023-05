Wprowadzono banknot o rekordowym nominale. Jest wart zaledwie kilka dolarów

Argentyna wprowadziła do obiegu nowy banknot o rekordowym nominale 2000 peso. Ze względu na gwałtowne osłabienie lokalnej waluty jest on jednak wart tylko 8,5 dolara po oficjalnym kursie wymiany.

Według najnowszych danych inflacja w Argentynie wynosi 109 proc., licząc rok do roku. To jeden z najwyższych poziomów na świecie, ale według szacunków tamtejszego banku centralnego wzrost cen może przyspieszyć do blisko 130 proc. do końca roku. Główna stopa procentowa w tym kraju została podniesiona do oszałamiającego poziomu 97 proc.