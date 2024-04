Wielkie zwolnienia i protesty. "Cięcia piłą łańcuchową"

Argentyński prezydent nie ustaje w realizacji kampanii "cięć piłą łańcuchową". Jego rząd potwierdził w środę zwolnienie 15 tysięcy pracowników państwowych. Związki zawodowe coraz głośniej protestują przeciwko zamykaniu urzędów i masowym utratom pracy. W ramach strajku setki zwolnionych pracowników starały się zająć siedziby urzędów. Prezydent Javiera Mileia twierdzi, że likwidacja deficytu budżetowego jest konieczna, by wyprowadzić kraj z kryzysu gospodarczego.

Do przepychanek z policją doszło przed siedzibą Państwowego Instytutu przeciwko Dyskryminacji, Ksenofobii i Rasizmowi (INADI), którego zamknięcie zapowiedziano w ubiegłym miesiącu. Zwolnionym pracownikom udało się wedrzeć do budynku – podała stacja TN.

Likwidacja deficytu budżetowego

Wpływowe argentyńskie związki zawodowe coraz głośniej protestują przeciwko zamykaniu urzędów i masowym zwolnieniom, prowadzonym przez libertariańskiego prezydenta Javiera Mileia. Ten z kolei twierdzi, że likwidacja deficytu budżetowego jest konieczna, by wyprowadzić kraj z kryzysu gospodarczego. Zwolnień bronił w środę rano rzecznik prezydenta Manuel Adorni. - To część pracy, jaką wykonujemy, aby zmniejszyć wydatki państwa – powiedział. Dodał, że zwolniono "personel, który nie był potrzebny". Według związku zawodowego pracowników państwowych ATE, który zorganizował protesty, władze skierowały setki policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych do ochrony budynków rządowych, aby uniemożliwić ich zajęcie przez manifestantów.