Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos

|
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Marcin Sternak o strajku w ZUS: pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Yingna Cai / Shutterstock
Strajk śródlądowych i portowych pilotów statków sparaliżował argentyński eksport zbóż i wywołał poważne problemy w handlu zagranicznym. Według miejscowych mediów unieruchomionych miało zostać ponad 140 jednostek handlowych.

Piloci nie przyjmują nowych zleceń w proteście przeciwko opublikowanemu 31 lipca dekretowi liberalizującemu przepisy regulujące ich profesję. Pilot to specjalista odpowiedzialny za przeprowadzenie statku przez trudne odcinki szlaku wodnego, między innymi kanały, porty i ujścia rzek. Nowe przepisy zezwalają doświadczonym kapitanom na samodzielne kierowanie statkami w sytuacjach, w których wcześniej obecność pilota była obowiązkowa.

Port w Buenos Aires
Port w Buenos Aires
Źródło zdjęcia: Yingna Cai / Shutterstock

Paraliż eksportu z Argentyny

Według źródeł portalu Infobae strajk "całkowicie sparaliżował" handel zagraniczny Argentyny, a "wszystkie ładunki zbóż, paliw i innych towarów zostały zatrzymane w portach". Zdaniem jednego z rozmówców portalu sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Wpływ strajku odczuwalny jest nie tylko w handlu zagranicznym, ale również w dystrybucji paliw wewnątrz kraju - podkreślił argentyński portal.

Kontenery w porcie
Kontenery w porcie
Źródło zdjęcia: TVN24

>>> Prezydent Argentyny obrażał prezydenta Brazylii. Międzynarodowy skandal

Piloci statków pomagają kapitanom wykonywać manewry w miejscach, gdzie potrzebna jest dobra znajomość lokalnych warunków, na przykład w portach, na kanałach i przy ujściach rzek. Korzystanie z ich usług jest często obowiązkowe.

Spór o przepisy wokół pracy pilotów

Argentyńscy piloci oceniają, że dekret podpisany przez prezydenta Javiera Milei i ministra ds. deregulacji i transformacji państwa Federico Sturzeneggera stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi.

Urzędnicy administracji twierdzą natomiast, że przestarzałe przepisy doprowadziły do sytuacji, w której ceny takich usług są w Argentynie wielokrotnie wyższe niż w USA czy w Polsce, a cena pilotażu podczas jednego rejsu rzeką Parana może wynosić tyle, ile kapitan statku zarabia przez cztery miesiące - podał dziennik "La Nacion".

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ArgentynaTransportEksportHandel zagranicznyJavier Milei
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Szanghaj, Chiny
Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"
Tech
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
Tech
zegarek shutterstock_1032822598
Kontrowersje wokół prezentacji zegarka Nowrocky w TV Republika. Jest skarga
Z kraju
Pjongjang, Korea Północna
Korea Północna mocno o USA. "To nielogiczne"
Ze świata
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Decyzja, czy deklaracja. Co z drugim progiem podatkowym
Z kraju
Biały Dom
Giganci wezwani do Białego Domu. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa
Tech
Restauracja
Restauracje będą musiały podawać wodę za darmo? Ma być nowy projekt
Prawo
Biały Dom
Trump pod presją. Połowa stanów chce zablokować jego ruch
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk o pomyśle koleżanki z rządu: to nie jest odpowiedzialne
Z kraju
Donald Trump
Trump: powinni oddać część tych pieniędzy
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Groźny incydent w cieśninie Ormuz. Pocisk uderzył w statek handlowy
Ze świata
Były minister sprawiedliwości Pavel Blażek
Były minister sprawiedliwości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Ze świata
Pożary w Lege-Cap Ferret, Francja
Ewakuacje, dym i niepewność. "Myśleliśmy, że straciliśmy wszystko"
Maja Piotrowska
pap_20090522_0L8
Ropa najtańsza od kilku tygodni
Rynki
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Jak długo potrwa hossa? Rekord WIG20 na zamknięciu
Rynki
procesor komputer shutterstock_1892823829
Pekin wprowadza nowe restrykcje
Tech
Saudyjski książę Mohammad ibn Salman
Reformy, czystki i podejrzane znajomości. Kim naprawdę jest książę?
Alicja Skiba
Przeładunek kontenerów z pociskami do systemu Patriot
Pentagon podjął ważną decyzję. Chodzi o Patrioty
Ze świata
pyszne pl shutterstock_1831894381_1
Pięć tysięcy kurierów kończy zatrudnienie. "Nowy model"
Z kraju
Donald Trump
Pranie pieniędzy na rachunkach Trump Organization?
Ze świata
Problemy ze zbilansowaniem ma m.in. elektrownia Połaniec
Alarm na Wiśle. Polska elektrownia musiała zmniejszyć produkcję energii
Z kraju
Kim Dzong Un
Cud gospodarczy Korei Północnej. "Wszystko uległo zasadniczej zmianie"
Ze świata
shutterstock_2359750315
Brak higieny i złe przechowywanie produktów. Wakacyjne lokale pod lupą
Z kraju
shutterstock_1928466551
Ciąg dalszy sporu Polski z Pfizerem o szczepionki. Chodzi o ponad 5,6 miliarda złotych
Anna Bielecka
Widoczne dno Dunaju w miejscowości Vamosszabadi na Węgrzech
"Ekstremalnie rzadki przypadek". Jest zapowiedź premiera
Ze świata
GPW
Historyczna sesja na GPW. Rekord sprzed 19 lat pobity
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
SpaceX pokaże pierwsze wyniki. Najpopularniejsze pytania zaskakują
Tech
Krzysztof Gawkowski
Minister apeluje: Polska jest najbardziej atakowanym państwem
Z kraju
Reading, Wielka Brytania – 6 lutego 2020 r.: Fasada stacji benzynowej Sainsbury’s przy Pincents Lane
Fala kradzieży na stacjach. Potężne straty
Ze świata
Okręg Baranya, Węgry – 10 października 2023 r.: Ciągnik Massey Ferguson Velox Ker 8S.265 ciągnie bronę talerzową przez pole, aby przygotować glebę. zdjęcie z lotu ptaka
Zmowa cenowa na rynku. Kary sięgnęły ponad 135 milionów złotych
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica