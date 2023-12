Protesty przeciwko zaciskaniu pasa. "Nie pozwolimy, żeby zagłodzili naród"

W dekrecie ogłoszono gospodarczy stan wyjątkowy

"By wprowadzić wszystkie te zmiany, w dekrecie ogłoszono "gospodarczy stan wyjątkowy" na okres dwóch lat, co pozwala prezydentowi na zmianę licznych ustaw przy pomocy dekretów" – podkreśla argentyński dziennik "La Nacion". - Argentyńczycy, dziś jest historyczny dzień dla naszego kraju po dekadach niepowodzeń, zubożenia i anomalii. W związku z tym potrzeba zmiany kursu, która rozpoczyna się dzisiaj – powiedział Milei, obiecując przy tym, że Argentyna znów będzie "światową potęgą".

Marsze w Buenos Aires. "Nie pozwolimy, żeby zagłodzili naród"

W kampanii wyborczej Milei zapowiadał "ścięcie piłą łańcuchową" wydatków publicznych i walkę z ponad 150-procentową inflacją. Prezydent wprowadza w życie radykalny program zaciskania pasa, przyznając, że społeczeństwo boleśnie go odczuje w krótkim terminie, i zapewniając, że jest on konieczny, by uniknąć całkowitego krachu. W pierwszym tygodniu po zaprzysiężeniu pozwolił na spadek oficjalnego kursu peso względem dolara o ponad 50 proc., co wywołało nagłe wzrosty cen w sklepach i na stacjach benzynowych.