Ze świata Atak na strategiczny rurociąg. Drony nadleciały z Iraku Oprac. Wiktor Knowski |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

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Władze Iraku przyznały, że atak dronów na saudyjską magistralę Wschód-Zachód został przeprowadzony z jednej z irackich prowincji graniczących z Iranem. Poinformowały również, że odwołały dowódcę wojskowego odpowiedzialnego za rejon, z którego wystrzelono drony i wszczęły śledztwo w sprawie incydentu.

Atak na saudyjski rurociąg

Jak podaje Reuters, powołując się na dane firm śledzących ruch statków oraz opinie analityków, saudyjską magistralą przesyłano dotąd od 4 proc. do 5 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Jej przepustowość wynosiła do 5 mln baryłek na dobę, podczas gdy globalna produkcja surowca wynosi ok. 105 mln baryłek na dobę.

Trasa rurociągu Wschód-Zachód Źródło zdjęcia: TVN24

To liczący 1200 km rurociąg, biegnący z położonych na wschodzie kraju, nad Zatoką Perską, pól naftowych i portów do portu Jandbu na zachodzie, nad Morzem Czerwonym. Taki układ geograficzny pozwalał Arabii Saudyjskiej - największemu eksporterowi ropy naftowej na świecie - na omijanie cieśniny Ormuz. Transport przez ten kluczowy szlak wodny jest niemal zablokowany od początku wkraczającego w siódmy miesiąc konfliktu między USA a Iranem. To stawia Arabię Saudyjską i odbiorców jej ropy w trudnej sytuacji, bo przy ograniczonym ruchu tankowców w cieśninie Ormuz i zamknięciu rurociągu Wschód-Zachód królestwo zostało odcięte od najważniejszych kanałów handlowych. Arabia Saudyjska odpowiada za blisko 60 proc. dostaw ropy do Polski.

Wojna ta rozlewa się jednak na cały region. Do ataku dronowego na saudyjski rurociąg doszło w momencie błyskawicznego natarcia wspieranych przez Iran rebeliantów Huti w Jemenie - przekazał portal BBC. Ofensywa ma wywierać dodatkową presję na światowe szlaki transportu ropy. To jemeńskim rebeliantom, którzy w ostatnich dniach zajęli prawie całe jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego, przypisywano wczoraj atak na rurociąg.

W piątek Rijad poinformował o zapobiegawczym wstrzymaniu przesyłu surowca rurociągiem, gdy w sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne ukazujące pogorzelisko oraz słupy dymu w pobliżu instalacji. Saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że w wyniku ataku kilka osób zostało rannych.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Saudyjski MSZ podał, że po rozmowie telefonicznej z premierem Iraku zdecydował wstrzymać się z atakiem odwetowym. W oświadczeniu zaznaczono, że Saudyjczycy będą "wspierać wysiłki rządu irackiego" na rzecz "zapobiegania atakom" wyprowadzanym z terytorium tego kraju przeciwko państwom sąsiednim.

"Królestwo Arabii Saudyjskiej podkreśla jednocześnie, że zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony swojej suwerenności, bezpieczeństwa, infrastruktury oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i mieszkańcom" - dodano w komunikacie cytowanym przez BBC.

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Kancelaria premiera Iraku poinformowała w oświadczeniu, że dowódca operacyjny w prowincji Majsan - graniczącej bezpośrednio z Iranem - został odwołany ze stanowiska po potwierdzeniu informacji, że to właśnie z tego regionu wystrzelono drony.

Rada Współpracy Zatoki Perskiej - zrzeszająca Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Oman, Katar i Kuwejt - również wydała oświadczenie potępiające ten atak. "Atak ten stanowi niebezpieczną eskalację i niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Królestwa Arabii Saudyjskiej, jego integralności terytorialnej oraz kluczowych instalacji, jak również rażące naruszenie zasad prawa międzynarodowego" - oświadczył sekretarz generalny organizacji, Jasem Mohamed Albudaiwi.

Ofensywa Huti w Jemenie

W tym samym tygodniu błyskawiczna ofensywa w Jemenie doprowadziła do przejęcia przez bojowników Huti kontroli nad większością linii brzegowej tego kraju.

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Ugrupowanie twierdzi, że kontroluje cieśninę Bab al-Mandab, zapewniającą połączenie z Morzem Czerwonym i Kanałem Sueskim. W oświadczeniu ugrupowanie zapewniło jednak, że żegluga morska pozostaje "bezpieczna dla wszystkich statków z wyjątkiem jednostek saudyjskich".

Wydarzenia te wywołały wzrost cen ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od lipca.