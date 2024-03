Pozew został złożony w czwartek w sądzie w New Jersey. Koncernowi Apple zarzuca się, że ma pozycję monopolisty na rynku smartfonów i od lat stara się ją utrzymać, używając do tego "szerokich, trwałych i nielegalnych działań".

Pozew przeciwko Apple

Prokuratorzy przytaczają m.in. SMS wysłany w 2010 roku przez jednego z dyrektorów Apple do ówczesnego szefa koncernu Steve'a Jobsa, zwracający uwagę na reklamę czytnika i aplikacji do e-booków Kindle, pozwalającego na czytanie książek zarówno na iPhone'ach, jak i urządzeniach opartych na systemie Android. Jobs miał odpowiedzieć, że Apple zmusi twórców aplikacji do używania systemu płatniczego Apple, by zatrzymać ich oraz użytkowników w ekosystemie firmy.