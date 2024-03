czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaraz zacznie wypłaty trzynastych emerytur. Wypłaty realizowane są tak, by do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Skoro pierwszy termin to 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek, to pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów przed Wielkanocą - wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.