Premier Donald Tusk o premierze GTA VI Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

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"GTA to nie jest prawdziwe miejsce, ale Atlanta tak!" - przekazała policja stanu Georgia, dodając, by gracze nie przenosili komputerowych scenariuszy na ulice.

"Nie myl wirtualnej rozrywki z życiem. Jazda po pijanemu, brawurowa jazda, kradzieże samochodów i przemoc mają realne konsekwencje" - ostrzegli funkcjonariusze.

GTA is not a real place, but Atlanta is!🎮



Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions.



Drunk driving, reckless driving, auto theft and violence have real consequences.



Keep it in the game. Don't bring it to our streets. pic.twitter.com/Y7PdJFHLsZ — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) November 17, 2026 Rozwiń

Wyczekiwana od lat premiera GTA 6 miała premierę w czwartek.

GTA 6. Policja apeluje

Policja w Denver przypomniała, że kradzież aut jest przestępstwem. "Przypominamy: uciekanie przed policją jest nadal nielegalne. (...). Gorąco zachęcamy do grania w Grand Theft Auto z kanapy. Wy zajmijcie się wirtualnymi ulicami, my zajmiemy się prawdziwymi. Postarajcie się, żebyśmy nie stali się częścią waszych misji" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policja z San Antonio w Teksasie zamieściła w serwisach społecznościowych film dla graczy. "Nie chcielibyśmy zobaczyć waszych umiejętności w prawdziwym życiu. Grajcie ostro, żyjcie odpowiedzialnie" - ostrzegli funkcjonariusze.

Policja w San Juan przypomniała zaś, że "to, co dzieje się w GTA VI, zostaje w GTA VI".

Kontrowersje wokół GTA 6

"Grand Theft Auto VI" została wydana po 13 latach od poprzedniej części serii. Rozgrywa się w fikcyjnym stanie inspirowanym Florydą i opowiada o życiu zawodowych przestępców. Oferuje graczom dużą swobodę eksploracji wirtualnych środowisk i angażowania się w rozmaite aktywności, od kupowania jedzenia po popełnianie brutalnych przestępstw - przypomniał Fox News.

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GTA należy do najbardziej kontrowersyjnych gier wideo i jest krytykowana za sposób przedstawienia przemocy, przestępczości i treści o charakterze seksualnym.

GTA 6 otrzymała kategorię wiekową M, co oznacza, że gra jest przeznaczona dla graczy w wieku 17 lat i starszych.