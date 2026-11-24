Ze świata Grupa Wyszehradzka wystąpiła z apelem. Chodzi o program ETS2 Oprac. Alicja Skiba |

Donald Tusk o braku zgody dla propozycji unijnego budżetu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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O liście poinformował w poniedziałek podczas szczytu V4 w Bratysławie jego gospodarz, premier Słowacji Robert Fico. Pismo do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen podpisali też premierzy Czech i Węgier, Andrej Babisz i Peter Magyar.

Chodzi o rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami ETS, a więc obowiązku płacenia za emisję dwutlenku węgla, o transport drogowy i budownictwo. Zgodnie z obecnymi przepisami ma to nastąpić w 2028 roku.

Wiceminister klimatu o przesunięciu ETS2

W poniedziałek osiem państw UE, w tym Niemcy, Holandia, Szwecja i Finlandia, skierowało pismo do Komisji Europejskiej w obronie systemu ETS2, który będzie oznaczać wprowadzenie od 2028 r. opłat za tankowanie i ogrzewanie. Państwa te zaapelowały o zdecydowane wdrożenie systemu ETS2 bez dalszych opóźnień.

- List ośmiu ministrów środowiska ws. ETS2 niczego nie zmienia, Polska widzi szansę na ukruszenie zwolenników tego systemu jeszcze w tym roku - skomentował we wtorek w rozmowie z PAP wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, pytany o niedawną inicjatywę zwolenników ETS2.

- Już w grudniu konfiguracja ministrów przy stole może być inna. My niezmiennie chcemy, żeby kwestia wprowadzenia dobrowolności albo przesunięcia ETS2 co najmniej do 2030 r. była częścią dyskusji na unijnej radzie ENVI 11 grudnia, jednak irlandzka prezydencja broni się przed wpuszczeniem tego tematu na agendę posiedzenia - powiedział.

Liderzy V4 domagają się opóźnienia ETS2 Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Obciążenie finansowe

W liście, którego treść udostępniono we wtorek dziennikarzom, przywódcy państw V4 ostrzegli, że system ETS2 będzie oznaczać dodatkowe obciążenie finansowe rzędu dziesiątek miliardów euro. "Jeśli nie zajmiemy się tą kwestią w odpowiednim czasie i w skuteczny sposób, istnieje ryzyko spadku konsumpcji gospodarstw domowych, od której w dużej mierze zależą nasze gospodarki, co z kolei negatywnie wpłynie na przychody przedsiębiorstw, poziom zatrudnienia oraz inwestycje" - napisali.

W ocenie V4 istnieje również ryzyko, że ETS2 zostanie uznany za nowy europejski podatek klimatyczny, a to może osłabić nie tylko poparcie dla działań na rzecz klimatu, ale także dla całego projektu europejskiego.

Apel o zaktualizowanie oceny skutków ETS2

Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier wezwali do przesunięcia daty uruchomienia systemu ETS2 z 2028 na 2030 rok, a także do "wstrzymania pierwszej aukcji uprawnień do emisji, zaplanowanej już na styczeń 2027 roku, do czasu wyjaśnienia przyszłości tego systemu". Według V4 pierwsza aukcja powinna zostać odroczona w sposób zapewniający pewność prawną.

Liderzy V4 odnieśli się też do zapisów w sprawie ETS2 z październikowego szczytu Unii Europejskiej. Szefowie państw i rządów UE wezwali w nich KE do zaktualizowania oceny wszystkich skutków ETS2, a w szczególności jego struktury i zabezpieczeń. W piśmie do von der Leyen kraje V4 podkreśliły, że nadszedł czas na kontynuowanie tamtej dyskusji.

"Ponieważ obecnie trwają prace nad rewizją unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS, zwracamy się do Komisji o podjęcie konstruktywnej współpracy z Radą w celu uwzględnienia w tej rewizji możliwości przesunięcia terminu uruchomienia systemu ETS2 - przy założeniu, że dotyczyłoby to wyłącznie tych państw członkowskich, które wyrażą taką wolę"- zaznaczyli premierzy.

Liderzy V4 o wzroście cen energii

W liście czytamy też, że sytuacja uległa znaczącej zmianie od czasu ostatniej oceny przeprowadzonej przez Komisję w 2021 roku.

We wrześniu inflacja w strefie euro osiągnęła 3,8 proc..

Ceny energii wzrosły o 18,9 proc. w ujęciu rocznym.

Średnia cena oleju napędowego w UE pod koniec miesiąca wyniosła 2,24 euro za litr.

"Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa ponoszą ciężar tych rosnących kosztów, co prowadzi do spadku siły nabywczej oraz osłabienia zaufania społecznego do zdolności przeprowadzenia transformacji w sposób odpowiedzialny pod względem gospodarczym i społecznym. Niestety, napięcia społeczne wynikające z wysokich kosztów utrzymania przejawiają się obecnie także w postaci protestów publicznych w wielu państwach członkowskich" - napisali szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

System handlu uprawnieniami do emisji będzie omawiany na szczycie unijnym w czwartek i piątek w Brukseli w kontekście propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034. Przychody z ETS mają bowiem stać się nowym dochodem własnym UE i zasilić unijną kasę w nowej perspektywie finansowej. Takiemu pomysłowi sprzeciwia się Polska.

ETS2 to system, który ma wejść w życie w 2028 roku i ma objąć emisje CO2 związane ze spalaniem paliw przede wszystkim w budynkach, transporcie drogowym oraz w dodatkowych sektorach, głównie części przemysłu nieobjętej obecnym ETS.