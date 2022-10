Córka chińskich imigrantów na amerykańskiej monecie. Po raz pierwszy w historii

Anna May Wong na amerykańskiej monecie

Zadebiutowała jako statystka w wieku 14 lat w filmie "The Red Lantern". W 1922 roku zagrała główną rolę w filmie "The Toll of the Sea". Zagrała łącznie w ponad 60 filmach, w tym niemych. Występowała w teatrze i telewizji. Zmarła w 1961 roku.