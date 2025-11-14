Książe William i premier Keir Starmer na konferencji klimatycznej COP30 Źródło: Reuters

Od 1 maja przyszłego roku wynajmujący mieszkania w Anglii nie będą mogli wypowiadać umowy najemcom bez uzasadnionego powodu i nie będzie już można zawierać umów na czas określony, lecz będą się one automatycznie odnawiać - ogłosił w piątek brytyjski rząd.

"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"

To część z nowych zasad prywatnego wynajmu, które są efektem przyjętej pod koniec października ustawy o prawach najemców. Nowe prawo dotyczyć będzie ponad 11 mln osób mieszkających w Anglii w wynajmowanych mieszkaniach.

"Ustawa o prawach najemców jest określana jako największa zmiana w najmie od ponad 30 lat" - podkreślił portal stacji BBC.

. Intencją laburzystowskiego rządu jest zwiększenie pewności bytowej najemców i utrzymanie w ryzach cen, których wzrost - zwłaszcza w Londynie - powoduje, że wielu osób nie stać na wynajem.

Zgodnie z nowymi zasadami, zniesione zostaną umowy wynajmu na czas określony, lecz wszystkie będą się automatycznie odnawiać. Ma to zapobiec sytuacji, gdy mieszkanie nie spełnia standardów lub gdy sytuacja życiowa najemcy zmieniła się, lecz i tak jest on zmuszony do płacenia czynszu za cały okres do końca umowy. Od 1 maja przyszłego roku najemcy będą mogli zakończyć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zmiany w najmie na Wyspach

Wynajmujący nie będą mogli wypowiadać najemcom umowy bez uzasadnionego powodu, jak zamiar wprowadzenia się samemu do danej nieruchomości lub jej sprzedaży, przeprowadzenie gruntownego remontu, niepłacenie na czas czynszu przez najemcę czy skargi na jego zachowanie.

Celem jest zapobieganie sytuacji, w której wynajmujący wypowiada umowę, gdyż chce komuś innemu wynająć mieszkanie po wyższej cenie. Nawet w tych uzasadnionych przypadkach, wynajmujący muszą zachować 4-miesięczny okres wypowiedzenia.

Ochrona najemców w Anglii

Ponadto, wynajmujący nie będą mogli zawierać umów na kwotę wyższą niż jest podana w pierwotnej ofercie, co ma zapobiec licytowaniu się przez potencjalnych chętnych; żądać depozytu wyższego niż kwota miesięcznego czynszu ani podnosić czynszu więcej niż raz w roku, przy czym podwyżka musi być zapowiedziana z dwumiesięcznym wyprzedzeniem i nie może być wyższa niż wynosi stawka rynkowa.

Wynajmujący nie będą mogli odrzucać potencjalnych najemców dlatego, że mają dzieci lub pobierają zasiłki, choć nadal będą mogli domagać się potwierdzenia ich wypłacalności. Będą też musieli rozważyć prośbę o posiadanie zwierząt domowych i podać uzasadniony powód odmowy.

