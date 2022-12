Tysiące pielęgniarek na ulicach. Premier woli "zaakceptować powszechne zakłócenia, niż podnieść płace"

Wtorek jest drugim dniem największego w historii strajku pielęgniarek w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Premier Rishi Sunak w tekście opublikowanym we wtorek w "Daily Mail" napisał, że jest gotów zaakceptować powszechne zakłócenia, niż podnieść płace pracowników, co jego zdaniem napędzałoby inflację. "Zamierzam zrobić to, co uważam za słuszne dla długoterminowych interesów kraju - zwalczać inflację" - oświadczył premier.

O premierze: powinien przestać chować się za mediami

We wtorek po południu mają się odbyć kolejne rozmowy między organizacją pielęgniarek, Royal College of Nursing (RCN), a ministrem zdrowia Steve'em Barclayem, ale RCN wzywa, by w negocjacje włączył się premier Rishi Sunak. Szefowa RCN Pat Cullen powiedziała, że Sunak powinien "przestać chować się za mediami", lecz wyjść i porozmawiać o postulatach strajkujących, aby można było zakończyć spór jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Sunak faktycznie odniósł się do tych postulatów poprzez media - w tekście opublikowanym we wtorek w "Daily Mail" napisał, że jest gotów zaakceptować powszechne zakłócenia, niż podnieść płace pracowników, co jego zdaniem napędzałoby inflację. "Zamierzam zrobić to, co uważam za słuszne dla długoterminowych interesów kraju - zwalczać inflację" - oświadczył premier.