Najstarszy browar rzemieślniczy w USA ogłosił koniec działalności. "Niezwykle trudna decyzja"

127 lat historii

- To była niezwykle trudna decyzja, którą Anchor podjął dopiero po wielu miesiącach starannego przeglądu sytuacji – powiedział rzecznik Anchor Brewing, Sam Singer. Dodał, że "skutki pandemii, inflacji , zwłaszcza w San Francisco, oraz wysoce konkurencyjny rynek nie pozostawiają firmie innego wyjścia, jak tylko podjąć tę smutną decyzję o zaprzestaniu działalności" browaru, który otworzono w 1896 roku.

Pracownicy browaru Anchor, który zatrudnia 61 osób, otrzymali w środę prawnie wymagane 60-dniowe wypowiedzenie i otrzymają "pakiety wsparcia przejściowego". Produkcja została natychmiast wstrzymana, a piwo będzie dostępne w sprzedaży jeszcze do końca lipca.

Yalonda M. James/San Francisco Chronicle via Getty Image

Browar Anchor Brewing Co.

W zeszłym miesiącu Anchor ograniczył dystrybucję krajową, ograniczając sprzedaż tylko do Kalifornii i ogłosił, że po prawie 50 latach kończy produkcję ulubionego przez fanów "Christmas Ale".

Próba sprzedaży firmy

Anchor przekazał, że Sapporo podejmowało "wielokrotne wysiłki" w ciągu ostatniego roku, aby sprzedać firmę. Jednak nie przyniosły one rezultatu. Przedstawiciel firmy stwierdził, że "możliwe jest, że pojawi się klient na browar w ramach procesu likwidacji".

Według Stowarzyszenia Piwowarów pod rządami Sapporo produkcja piwa Anchor znacznie spadała każdego roku (z wyjątkiem 2021 r.). Brewbound, strona branży piwowarskiej, wcześniej informowała, że ​​niedawny zakup browaru rzemieślniczego Stone Brewing przez Sapporo wywołał obawy wśród pracowników Anchor co do tego, jak ich browar pasuje do planów Sapporo.